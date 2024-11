Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 38 bị can trong vụ án mua bán hóa đơn và vi phạm quy định về kế toán liên quan đến 3 công ty thiết bị y tế.



Bị can Nguyễn Đăng Thuyết (bìa trái) và một bị can trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an

Trong đó, vợ chồng bị can Nguyễn Đăng Thuyết, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thành An (Công ty Thành An), và Nguyễn Nhật Linh cùng bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Trước vụ án này, bị can Nguyễn Đăng Thuyết từng bị truy tố, xét xử vắng mặt trong vụ án thông thầu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai liên quan đến Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Công ty AIC. Theo đó, Toà đã tuyên Nguyễn Đăng Thuyết 30 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Trong vụ án bị can Nguyễn Đăng Thuyết bị truy tố, theo cáo buộc, Tổng giám đốc Công ty Thành An là người thành lập, trực tiếp điều hành mọi hoạt động của 3 Công ty Thành An, Công ty Thiết bị y tế Danh (Công ty Danh), Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi (Công ty Tràng Thi). Tại Công ty Thành An, Thuyết vừa là Tổng giám đốc, vừa là người đại diện theo pháp luật.

Bị can trực tiếp chỉ đạo nhân viên kế toán 3 công ty trên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính. Một hệ thống phản ánh thực tế hoạt động kinh doanh của các công ty và một hệ thống phản ánh không đúng số liệu kế toán tài chính do sử dụng hóa đơn khống để hạch toán, bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn, kinh phí của các công ty để hưởng lợi bất chính.

Nhằm che giấu các hành vi phạm pháp, Thuyết chỉ đạo kế toán mua hóa đơn khống của 110 công ty, hộ kinh doanh cá thể. Các nhân viên cấp dưới đã mua gần 20.000 hóa đơn để hợp thức hóa hệ thống sổ sách kế toán thuế.

Tuy nhiên, vào tháng 6-2021, Thuyết bỏ trốn khỏi Việt Nam. Sau đó, cơ quan tố tụng phát lệnh truy nã từ tháng 11-2022 và đến nay chưa có kết quả.

Đáng chú ý, từ tháng 6-2021 đến năm 2022, mặc dù đã trốn khỏi Việt Nam nhưng Thuyết vẫn thường xuyên liên lạc với vợ là Nguyễn Nhật Linh qua ứng dụng viber để chỉ đạo việc duy trì điều hành hoạt động của các công ty. Bị can Linh không phải chỉ đạo chi tiết vì mọi việc các kế toán đã thực hiện quen từ nhiều năm trước.

Đối với kết quả kinh doanh thực tế hàng ngày, bị can Đỗ Thị Hoa (kế toán trưởng) kiểm soát báo cáo để Linh theo dõi dòng tiền, lợi nhuận. Hệ thống sổ sách để báo cáo cơ quan chức năng, cơ quan thuế liên quan đến số liệu các hợp đồng mua, bán hóa đơn khống được Bùi Thị Mai Hương (kế toán trưởng), Nguyễn Thị Hòa (giám sát kế toán thuế, đang bỏ trốn) báo cáo Thuyết, Linh biết để kiểm soát nguồn tiền. Bị can Linh cũng là người duyệt mức phí mua hóa đơn khống, ký ủy nhiệm chi chuyển tiền cho các công ty, hộ kinh doanh.

Cáo trạng xác định Linh là người giúp sức cho chồng mình lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, che giấu lợi nhuận thực tế và cùng chồng gây thiệt hại cho Nhà nước 498 tỉ đồng. Nguyễn Đăng Thuyết là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm chính về các sai phạm của nhóm Công ty Thành An, gây thiệt hại cho Nhà nước 743 tỉ đồng.

Cơ quan tố tụng nêu rõ do bị can Nguyễn Đăng Thuyết đã bỏ trốn nhằm trốn tránh trách nhiệm cá nhân và gây cản trở cho hoạt động điều tra, cần phải xử lý nghiêm.