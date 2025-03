'Ông trùm' năng lượng tái tạo Mỹ có nhà máy 24.000 tỷ tại Củ Chi muốn 'rút bớt' hoạt động ở Việt Nam

First Solar, một 'ông lớn' Hoa Kỳ sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời với công suất gần 15,5 GW trong năm 2024, sẽ giảm công suất hoạt động tại Việt Nam.

Trong báo cáo thường niên năm 2024, First Solar cho biết sẽ giảm công suất cơ sở ở Việt Nam và Malaysia khoảng 1 GW, nhưng không đưa thêm chi tiết về từng nơi.

Việc giảm tải này đi ngược với hoạt động mở rộng của First Solar trên toàn cầu. Công suất của công ty này đạt 12,1 GW năm 2023, tăng 33% so với 2022. Năm 2024, công suất tăng tiếp lên 15,5 GW. First Solar đang lên kế hoạch tăng công suất lên 18-19 GW năm 2025 và 25 GW năm 2026.

First Solar đưa ra 4 lý do để giảm hoat động ở Việt Nam và Malaysia. Thứ nhất, thị trường châu Âu đã bị "chiếm đóng" bởi pin mặt trời Trung Quốc với giá bán thấp hơn chi phí sản xuất của First Solar. Thứ hai, thị trường Ấn Độ đã "từ chối" hàng từ Đông Nam Á. Thứ ba, cung và cầu dành cho hàng hóa Đông Nam Á đang không tương ứng với nhau. Và lý do nữa là các chính sách thay đổi của Hoa Kỳ sau kỳ bầu cử 2024 với việc ông Donald Trump lên nắm quyền.

First Solar cũng nhận định tuy giá cả pin mặt trời thị trường toàn cầu đang giảm nhưng riêng tại Hoa Kỳ - cũng là thị trường chính của ông lớn này - giá bán lại có xu hướng ổn định vì nhu cầu tăng cho sản phẩm nội địa.

Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng đang tìm cách bảo hộ sản phẩm pin mặt trời nội địa bằng cách đánh thuế chống bán phá giá với các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc). Với các sản phẩm từ Campuchia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam đang có nghi vấn bán phá giá, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đang điều tra và đã đưa ra mức thuế tạm thời tới 270% từ tháng 11/2024, và dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào tháng 6 năm nay.

First Solar là một trong những nhà đầu tư nước ngoài từ Hoa Kỳ lớn nhất Việt Nam, đang có một nhà máy khoảng 44 hecta tại KCN Đông Nam, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP HCM.

Dự án với tổng mức vốn đầu tư là 23.822,8 tỷ đồng. Công suất năm gồm 9,13 triệu tấm module quang điện mặt trời với mỗi tấm có kích thước 1,2m x 2m và khối lượng 34,5 kg, 15.000 tấn thủy tinh vụn có nguồn gốc từ module quang điện mặt trời, và 146 tấn hóa chất (vật liệu giàu cadmium và tellurium) có nguồn gốc từ moduel quang điện mặt trời.

Công suất 9,13 triệu tấm đã qua một lần nâng cấp từ 5,31 triệu tấm lên 7,3 triệu tấm vào năm 2023 và một lần nữa năm 2024.

Năm 2023, First Solar có tổng số lượng nhân viên là 1.283 người tại nhà máy TP HCM.