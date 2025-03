"Ông trùm làm phim" nói lý do một nghệ sĩ Việt không thể sang Mỹ: Tôi rất tiếc

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã đi xem bộ phim Quỷ nhập tràng được công chiếu tại Mỹ.

Xem phim xong, Thúy Nga gặp được diễn viên Hoàng Mèo và nhà sản xuất Nhất Trung - "ông trùm làm phim" cũng mới từ Việt Nam bay qua Mỹ để dự lễ công chiếu phim Quỷ nhập tràng.

Nhất Trung và Thúy Nga

Tại đây, nhà sản xuất Nhất Trung chia sẻ: "Bộ phim Quỷ nhập tràng này là kịch bản của tôi, tôi cũng là nhà sản xuất luôn. Đạo diễn phim này vì không có visa nên không thể bay qua Mỹ đợt này. Tôi rất tiếc".

Nhất Trung nói tiếp: "Trong bộ phim này, tôi không đóng mà chỉ đứng ngoài hỗ trợ các bạn đạo diễn trẻ trong vũ trụ kinh dị ngũ hành của công ty tôi. Đợt vừa rồi công ty tôi làm phim Ma Da là hệ thủy thì phim Quỷ nhập tràng này là hệ kim.

Năm bộ phim kinh dị sẽ do 5 đạo diễn trẻ làm còn tôi chỉ đứng ngoài làm giám đốc sản xuất, đầu tư.

Phim Ma Da là chị Cẩm Ly, Việt Hương, anh Thành Lộc đóng còn phim Quỷ nhập tràng này có Khả Như, Hoàng Mèo, Tân Trề, Vân Dung, Thanh Nam, Trung Ruồi… Sắp tới, tôi làm tiếp phim Tìm xác".

Thúy Nga nghe vậy liền thốt lên: "Vậy em cho chị xin một vai trong phim sắp tới, đóng cái xác cũng được.

Nói vậy thôi, tôi rất vui vì hôm nay được gặp những người bạn của mình từ Việt Nam qua. Hồi ở Việt Nam, tôi biết Nhất Trung dưới tư cách là một ca sĩ. Nhưng mấy năm nay tôi lại nghe nói Nhất Trung rất giỏi làm phim, cho ra những bộ phim rấy hay.

Tôi muốn hỏi Nhất Trung vì sao từ một ca sĩ lại thành nhà sản xuất phim?".

Nhất Trung nghe vậy liền đáp: "Cái này tôi nghĩ là do nghề chọn mình. Từ lúc còn làm âm nhạc tôi đã quản lý một số ca sĩ. Các ca sĩ đó cũng đi đóng phim nên tôi thấy điện ảnh có gì đó rất hấp dẫn với tôi.

Từ thời còn quản lý ca sĩ tôi đã sản xuất MV cho các ca sĩ của mình như Minh Hằng, Tim, Lưu Chí Vỹ…

Tới 2010, bộ phim đầu tiên của tôi được bấm máy, tên Hoán đổi thân xác. Phim đó có anh Chí Tài, anh Hoài Linh, anh Nhật Cường.

Đến nay, tôi đã làm được 19 phim rồi. Nhiều phim do tôi sản xuất mà mọi người không biết, ví dụ như phim 49 ngày do Trường Giang đạo diễn, phim Bệnh viện ma do Trấn Thành đạo diễn… Tôi đầu tư cho rất nhiều đạo diễn".