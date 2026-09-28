“Ông trùm giải trí” khét tiếng một thời U60 từng bỏ TP.HCM để về bán tạp hóa, mở tiệm bánh mì ở Nha Trang

Từng đứng sau hàng loạt gameshow đình đám trên truyền hình, Color Man - Đỗ Văn Bửu Điền - sau giai đoạn Điền Quân gặp biến động đã rời TP.HCM, chuyển đến Nha Trang sinh sống và bắt đầu lại với những mô hình kinh doanh nhỏ, từ bán bánh mì, nước mát đến mở quán ăn.

Đỗ Văn Bửu Điền, sinh năm 1969 tại Bến Tre, được khán giả biết đến rộng rãi với biệt danh Color Man. Trước khi trở thành người điều hành Điền Quân Media & Entertainment, ông từng là biên tập viên của Đài Truyền hình TP.HCM. Sau khi tạo được dấu ấn trong lĩnh vực sản xuất chương trình truyền hình, ông được truyền thông gọi là một trong những “ông trùm” của giới giải trí phía Nam.

Ông trùm truyền thông lui về kinh doanh

Từ cuối năm 2023, Điền Quân bắt đầu đối mặt với những khó khăn về tài chính, hoạt động sản xuất gameshow của công ty gần như đình trệ trong năm 2024. Đến tháng 4/2025, Color Man lần đầu công khai nhắc đến việc từng “phá sản”. Sau giai đoạn nhiều biến động này, cuộc sống của “ông trùm” Bửu Điền cũng có nhiều thay đổi đáng chú ý.

Cuối năm 2025, ông cho biết đã rời TP.HCM và chuyển đến Nha Trang sinh sống khoảng 8 tháng. Tại đây, ông bắt đầu thử sức với nhiều mô hình kinh doanh quy mô nhỏ. Một trong những công việc gây chú ý nhất của Color Man tại Nha Trang là bán bánh mì.

Ảnh: FBNV

Cùng với hoạt động kinh doanh, Color Man vẫn duy trì kênh YouTube cá nhân với gần 2,5 triệu người theo dõi, nơi ông thường xuyên chia sẻ về cuộc sống, công việc mới cũng như những trải nghiệm sau nhiều thăng trầm.

Một trong những video từng thu hút sự chú ý là cảnh Color Man xuất hiện tại một công ty bất động sản gần tiệm bánh ở Nha Trang để xin việc. Ông cho biết muốn tìm thêm công việc bởi cửa hàng bánh mì mới mở chưa có nhiều khách, đồng thời mong muốn có thêm nguồn thu nhập.

Ảnh: FBNV

Video nhanh chóng nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội. Bên cạnh những ý kiến cho rằng Color Man thực sự phải đi tìm việc, không ít khán giả đặt nghi vấn đây là một nội dung được dàn dựng nhằm mục đích giải trí và quảng bá cho các hoạt động kinh doanh của ông. Phần bình luận dưới video xuất hiện nhiều nhận xét khen Color Man diễn xuất tự nhiên, nội dung có tính giải trí và cách lồng ghép hoạt động kinh doanh vào video. Nghi vấn này được xem là có cơ sở khi theo ghi nhận, trên fanpage có 1,4 người theo dõi của Color Man cũng đăng tải nhiều nội dung tương tự.

Liên tục thử sức với nhiều mô hình kinh doanh

Thời gian ở Nha Trang, Color Man không chỉ tập trung vào việc kinh doanh bánh mì. Trong một chia sẻ vào tháng 9/2025, ông cho biết sau khoảng 4 tháng về Nha Trang, ông còn mở rất nhiều mô hình kinh doanh khác, bao gồm: tiệm nước mát Sài Gòn, tiệm ăn sáng, tiệm bia đồ nhậu, cửa hàng tạp hóa.

Ảnh: FBNV

Color Man nhấn mạnh rằng các mô hình này đều có quy mô nhỏ. Theo chia sẻ, ông không bỏ vốn mà có người tài trợ, ông chỉ là người đứng ra vận hành. Đặc biệt, trong hành trình kinh doanh của Color Man luôn có sự đồng hành, hỗ trợ của bà xã.

Đầu năm 2026, hệ thống kinh doanh của Color Man tại Nha Trang tiếp tục được mở rộng. Cụ thể, tháng 3/2026, ông tiếp tục thông báo về việc đưa sản phẩm cá kho của một nhóm khởi nghiệp vào hệ thống kinh doanh của mình tại thành phố biển. Theo đó, nhóm này từng mang sản phẩm đến nhà hàng của ông để dùng thử, sau đó hai bên tiếp tục hợp tác.

Ảnh: FBNV

Đến giữa năm 2026, Color Man mở rộng hoạt động trở lại TP.HCM khi đầu tư một cửa hàng bánh mì và cà phê mang thương hiệu BAGUETTE SAIGON COFFEE Roastery tại đường Hoàng Hoa Thám. Đây cũng là một trong những dấu mốc cho thấy ông đang quyết tâm quay lại TP.HCM để mở rộng mô hình kinh doanh của mình.

Trước đó, Color Man từng chia sẻ ông tự lên ý tưởng và thiết kế không gian quán. Những ngày đầu quán đi vào hoạt động, Color Man trực tiếp có mặt để đón khách và tham gia công việc tại cửa hàng. Đến nay, BAGUETTE SAIGON COFFEE Roastery của Color Man đã có 3 chi nhánh, gồm 2 cơ sở tại TP.HCM và 1 cơ sở ở Nha Trang.

Tuy nhiên, Nha Trang vẫn là nơi ông duy trì phần lớn hoạt động kinh doanh. Trên trang cá nhân, Color Man thường xuyên cập nhật hình ảnh công việc tại thành phố biển, từ những buổi làm việc tại cửa hàng đến các hoạt động chuẩn bị cho mô hình mới.

Ảnh: FBNV

Một trong những dự án được Color Man nhắc đến nhiều thời gian gần đây là Khóm Nhỏ Grill&Chill, nhà hàng nằm tại số 94-96 Trịnh Phong, Nha Trang, chính thức khai trương ngày 22/8/2026. Những chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của Color Man cũng phần nào cho thấy tinh thần làm việc và sự nhiệt huyết của ông ở giai đoạn hiện tại.

Ở tuổi 57, Color Man gần như tách biệt hoàn toàn với showbiz, không giao lưu với nghệ sĩ nào. Dù vậy, ông từng chia sẻ vẫn ấp ủ mong muốn thực hiện lại các chương trình của Điền Quân nếu có cơ hội.

(Tổng hợp)