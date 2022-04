Ông trùm chuỗi nhà hàng nổi tiếng Golden Gate báo lỗ đậm 431 tỷ đồng năm 2021

Năm 2021, doanh thu CTCP Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng (Golden Gate) giảm 27,2% từ mức 4.559 tỷ đồng của năm 2020 về mức 3.318 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ bán thực phẩm và đồ uống đạt 3.304 tỷ đồng, chiếm 99,6% cơ cấu doanh thu công ty.

Lợi nhuận gộp của Golden Gate đạt 1.926 tỷ đồng, biên lợi nhuận thu hẹp còn 58,1% so với 59,5% năm 2020.

Chi phí tài chính của Golden Gate năm 2021 đạt 44 tỷ đồng, tăng 112,6% so với năm 2020. Trong đó chủ yếu là do chi phí lãi vay tăng mạnh khi công ty phát hành 488,6 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng, bảo đảm bằng 573.372 cổ phần của công ty thuộc sở hữu của CTCP Golden Gate Partners.

Dù đã tiết giảm 11,5% chi phí bán hàng và 7,5% chi phí quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế của Golden Gate năm 2021 vẫn âm 431 tỷ đồng. Ghi nhận lần đầu tiên Golden Gate báo lỗ kể từ năm 2008 đến nay.

Ngoài ra, vào ngày 15/3/2022, giao dịch chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông của công ty là Prosperity Food Concepts Pte. Ltd, ông Trần Việt Trung và ông Nguyễn Xuân Tường và các đối tác là công ty Seletar Investments Pte. Ltd, Seatown Private Capital Master Fund và Periwinkle Pte đã hoàn thành. Theo các điều kiện và điều khoản trong hợp đồng, Seletar Investments Pte. Ltd nhận chuyển nhượng hơn 1,5 triệu cổ phiếu, Seatown Private Capital Master Fund nhận chuyển nhượng 768 nghìn cổ phiếu và Periwinkle Pte nhận 436 nghìn cổ phiếu.

https://cafef.vn/ong-trum-chuoi-nha-hang-noi-tieng-golden-gate-bao-lo-dam-431-ty-dong-nam-2021-20220404123417122.chn