"Ông trùm" Cha In Pyo có thực sự là cậu ấm "ngậm thìa vàng", thừa kế 300 tỷ USD?

Cha In Pyo được biết đến là tài tử có gia thế khủng, là con trai cả của ông Cha Su Woong - Chủ tịch tập đoàn vận tải biển Woosung Shipping. Đây là đế chế vận tải biển lớn thứ 4 Hàn Quốc và thứ 10 toàn cầu. Dù vậy, anh rẽ hướng diễn xuất và từ chối thừa kế gia sản 300 tỷ USD (khoảng 6.660.000 tỷ đồng).

Tuy nhiên đến nay, "ông trùm" này đã trực tiếp lên tiếng làm rõ tin đồn "ngậm thìa vàng". Cha In Pyo bắt đầu lên tiếng: "Có rất nhiều chi tiết bị bóp méo và phóng đại. Bố tôi làm kinh doanh. Bố mẹ ly thân rồi bố tôi bỏ nhà đi. Từ đó, 3 anh em tôi sống với mẹ". Nam diễn viên tiếp tục: "Bố tôi có chu cấp và đóng học phí. Tuy nhiên, tôi cảm thấy nản lòng về mặt tài chính và cái nhìn của dư luận. Vì vậy, mẹ tôi đã nói 'Chúng ta hãy sang Mỹ làm lại từ đầu', và đó là lý do tôi quyết định sang Mỹ".

Cha In Pyo lần đầu lên tiếng về gia thế khủng

"Tôi đến Mỹ năm 20 tuổi. Tôi phải làm việc bán thời gian và tự lo liệu cuộc sống. Vì không nói được tiếng Anh, tôi học tại trường cao đẳng cộng đồng địa phương và làm thêm vào buổi tối. Tôi đạt điểm cao ở đó và chuyển tiếp lên 1 trường đại học công lập, rồi tốt nghiệp với tấm bằng kinh tế" - Cha In Pyo hồi tưởng về những tháng ngày quá khứ.

"Ông trùm" đình đám màn ảnh cũng tiết lộ lý do anh trở về Hàn Quốc: "Sau khi tốt nghiệp, tôi làm nhân viên bán hàng ở New York 1 năm, nhưng công việc đó không phù hợp với tôi. Lúc đó tôi đang gặp 1 số khó khăn cá nhân, vì vậy tôi đã nghỉ việc, nửa tự nguyện nửa bị ép buộc. Tôi trở về Hàn Quốc và thất nghiệp cho đến khi trở thành diễn viên. Bạn không bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra trong cuộc sống".

Cuộc sống của Cha In Pyo tại Mỹ không dễ dàng như người khác vẫn tưởng

Những chia sẻ của Cha In Pyo nhanh chóng làm dậy sóng công chúng Hàn Quốc. Hóa ra dù là con chủ tịch nhưng anh không hề có cuộc sống trong nhung lụa. Nam diễn viên cũng phải vất vả đi học, đi làm ở Mỹ như bao người bình thường khác. Sau đó, anh về Hàn Quốc tạo dựng sự nghiệp diễn xuất cũng không hề "dựa hơi" người cha giàu có như người khác vẫn tưởng.

Anh luôn tận tâm với từng vai diễn và quyết theo đuổi đến cùng, không dùng gia thế khủng để đi đường tắt. Thậm chí nam tài tử còn từ bỏ quốc tịch Mỹ để nhập ngũ ở Hàn Quốc. Khán giả có thể gặp anh qua nhiều bộ phim nổi tiếng như Ước Mơ Vươn Tới Một Ngôi Sao, Ông Trùm, Bí Mật Tòa Tháp Trắng, Tướng Quân Gye Baek, Tình Yêu Còn Mãi...

Tài tử trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả khắp châu Á

Đến năm 2023, cái tên Cha In Pyo 1 lần nữa lại khiến cả Hàn Quốc xôn xao. Vào ngày 8/7/2023, bố đẻ của tài tử - ông Cha Su Woong đã từ trần ở tuổi 83 sau thời gian dài điều trị bệnh. Tang lễ của Chủ tịch tập đoàn vận tải biển Woosung Shipping diễn ra ở nhà tang lễ bệnh viện St. Mary (Seoul) vào ngày 11/7. Trên trang cá nhân, tài tử đình đám và vợ Shin Ae Ra đều bày tỏ sự đau xót trước sự ra đi của người cha.

Sau khi tang lễ cố chủ tịch hoàn tất, công chúng đổ dồn sự quan tâm đến người thừa kế đế chế vận tải biển lớn thứ 4 Hàn Quốc và thứ 10 toàn cầu, trị giá đến 370 ngàn tỷ won (khoảng 6.660.000 tỷ đồng). Channel A đưa tin cả Cha In Pyo và 2 người anh em trai đều từ chối quyền thừa kế tập đoàn.

Giải thích về vấn đề này, tài tử cho biết: "Có những người đã cống hiến cả cuộc đời cho tập đoàn, nên việc trao quyền thừa kế đối với chúng tôi - những người không biết gì về ngành vận tải biển - là hoàn toàn vô nghĩa". Được biết, cố chủ tịch Cha Su Woong đã bán toàn bộ cổ phần của mình cho liên doanh. Như vậy có thể thấy rằng từ trước tới nay, việc tiếp quản tập đoàn của gia đình chưa từng nằm trong suy nghĩ của nam tài tử.

Khi bố qua đời, Cha In Pyo đã từ chối thừa kế khối tài sản ngàn tỷ

Đời tư của Cha In Pyo cũng rất viên mãn. Khác với vẻ ngoài có phần dữ dằn, trên thực tế Cha In Pyo là người đàn ông của gia đình. Tổ ấm hạnh phúc của Cha In Pyo và Shin Ae Ra là hình mẫu lý tưởng trong làng giải trí Hàn.

Cặp đôi phải lòng nhau khi đóng chung phim Tình Anh Trao Em vào năm 1994. Chỉ 1 năm sau đó, Cha In Pyo - Shin Ae Ra đã về chung 1 nhà. Đến năm 1998, cặp đôi diễn viên đã chào đón cậu con trai đầu lòng. Thế nhưng quyết định nhận con nuôi của Cha In Pyo - Shin Ae Ra đã khiến công chúng bất ngờ. Họ lần lượt nhận nuôi thêm 2 con gái vào năm 2005 và 2008, chăm sóc, yêu thương không khác gì con ruột.

Cha In Pyo và Shin Ae Ra hạnh phúc trong đám cưới năm 1995

Cặp đôi chào đón con trai đầu lòng vào năm 1998...

... và sau đó nhận nuôi 2 cô con gái

Có nhiều ý kiến cho rằng không nên công khai chuyện nhận con nuôi vì có thể làm tổn thương đến các bé, nhưng bà xã Cha In Pyo lại nghĩ khác. Cô và chồng chia sẻ rằng 2 con gái chính là thiên thần được Thượng đế phái tới, mang lại hạnh phúc cho gia đình và gắn kết các thành viên.

Cô luôn yêu thương con ruột và con nuôi giống nhau, khuyến khích 2 bé tìm lại bố mẹ đẻ khi đã trưởng thành. Hình ảnh gia đình 5 người hạnh phúc của nam diễn viên Cha In Pyo đã trở nên quen thuộc trước công chúng.

2 bé gái giờ đã lớn lên và dần trở thành những thiếu nữ xinh xắn

Shin Ae Ra thường xuyên khoe ảnh cả gia đình lên trang cá nhân, hoàn toàn không có sự phân biệt giữa con ruột và con nuôi

Dù từ bỏ quyền thừa kế nhưng vợ chồng nam tài tử vẫn sở hữu khối tài sản khủng sau nhiều năm đóng phim. Cặp đôi vàng có tấm lòng nhân ái, thường xuyên quyên góp, tham gia giúp đỡ trẻ em mồ côi, là đại sứ cho các hoạt động thiện nguyện và thậm chí từng được Chính phủ Hàn Quốc vinh danh vì những đóng góp cho cộng đồng.

Cha In Pyo - Shin Ae Ra được mệnh danh là cặp đôi vàng không chỉ vì những đóng góp của họ cho cộng đồng, mà còn là bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc khó tin. Đã kết hôn được 30 năm nhưng vợ chồng tài tử vẫn tình cảm như thuở ban đầu. Cha In Pyo nổi tiếng là người "nghiện vợ", ngày nào cũng phải nói câu "Anh yêu em" đến 5 - 6 lần. Ngay cả khi bận rộn hoặc công tác xa nhà, "ông trùm" vẫn gọi điện cho bà xã chỉ để nói lời yêu. Gia đình hạnh phúc của nam tài tử đã trở thành hình mẫu lý tưởng giữa showbiz đầy thị phi.

Thậm chí 2 vợ chồng còn đến cả Châu Phi để làm từ thiện, nhận đỡ đầu cho hàng trăm trẻ mồ côi

Tình yêu của vợ chồng Cha In Pyo và Shin Ae Ra dù là 30 năm trước...

... hay năm nay thì vẫn cứ luôn bền chặt và ngọt ngào như thế

Nguồn: SPOTV News