HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ông trùm 'buôn người' ở Hải Phòng ra đầu thú

Nguyễn Hoàn |

Ngày 15/9, Phòng ANĐT - Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa vận động đối tượng truy nã Phạm Văn Nhất (SN 1990, ở phường Nam Đồng), kẻ chuyên "tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" ra đầu thú, trình diện cơ quan điều tra.

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2019, Nhất trực tiếp hướng dẫn, nhận tiền và tổ chức đưa nhiều người Việt Nam vượt biên trái phép sang Trung Quốc nhằm mục đích lao động bất hợp pháp. Sau đó, Nhất bị cơ quan chức năng Trung Quốc phát hiện, xử lý.

Xuyên suốt thời gian này, Phòng ANĐT - Công an TP Hải Phòng đã chủ động trao đổi thông tin với các đơn vị liên quan tại biên giới phía Bắc và liên hệ chặt chẽ với thân nhân đối tượng để vận động Phạm Văn Nhất đầu thú khi được thả tự do, không lẩn trốn ở nước ngoài.

Ông trùm buôn người Phạm Văn Nhất ra đầu thú tại Hải Phòng - Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Văn Nhất tại cơ quan công an.

Tháng 7/2025, khi sắp được mãn hạn tù, Nhất đã thông báo gia đình gửi đơn tới Phòng ANĐT - Công an TP Hải Phòng.

Ngày 11/9, sau khi vừa nhập cảnh về Việt Nam, Nhất cùng người thân đến Phòng ANĐT - Công an Hải Phòng đầu thú.

Lấy sổ đỏ của người khác đi thế chấp có bị phạt không?
Tags

Hải Phòng

Buôn người

Công an Hải Phòng

Công an TP Hải Phòng

phạm văn nhất

Ông trùm 'buôn người'

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại