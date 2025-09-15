Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2019, Nhất trực tiếp hướng dẫn, nhận tiền và tổ chức đưa nhiều người Việt Nam vượt biên trái phép sang Trung Quốc nhằm mục đích lao động bất hợp pháp. Sau đó, Nhất bị cơ quan chức năng Trung Quốc phát hiện, xử lý.

Xuyên suốt thời gian này, Phòng ANĐT - Công an TP Hải Phòng đã chủ động trao đổi thông tin với các đơn vị liên quan tại biên giới phía Bắc và liên hệ chặt chẽ với thân nhân đối tượng để vận động Phạm Văn Nhất đầu thú khi được thả tự do, không lẩn trốn ở nước ngoài.

Đối tượng Phạm Văn Nhất tại cơ quan công an.

Tháng 7/2025, khi sắp được mãn hạn tù, Nhất đã thông báo gia đình gửi đơn tới Phòng ANĐT - Công an TP Hải Phòng.

Ngày 11/9, sau khi vừa nhập cảnh về Việt Nam, Nhất cùng người thân đến Phòng ANĐT - Công an Hải Phòng đầu thú.