Ông Trịnh Văn Quyết xuất hiện trở lại sau 4 năm: Ai là người vui nhất?

Ngày 26/1, ông Trịnh Văn Quyết, người sáng lập Tập đoàn FLC bất ngờ xuất hiện tại buổi làm việc giữa FLC, Bamboo Airways và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Sự kiện lập tức thu hút sự chú ý của dư luận và tạo ra những chuyển động đáng kể trong tâm lý thị trường, đặc biệt với nhà đầu tư và người mua nhà đã gắn bó với các dự án FLC suốt nhiều năm qua.

Một hệ sinh thái từng "đóng băng" và cú hích tâm lý từ sự trở lại

Trước biến cố pháp lý của ông Trịnh Văn Quyết, FLC từng là một trong những tập đoàn bất động sản lớn, sở hữu danh mục dự án trải dài từ Bắc vào Nam. Doanh nghiệp này liên tục công bố kế hoạch đầu tư mới, đồng thời nghiên cứu và xúc tiến pháp lý cho gần 300 dự án.

Tuy nhiên, sau ngày 29/3/2022 – thời điểm ông Trịnh Văn Quyết bị bắt, hàng loạt dự án của FLC bị dừng xem xét, thu hồi chủ trương nghiên cứu hoặc chấm dứt hoạt động tại nhiều địa phương. Có thể kể đến Bệnh viện Đa khoa quốc tế Thái Bình, quần thể du lịch - nghỉ dưỡng - sân golf Yên Thủy (Hòa Bình cũ)… Nhiều dự án từng được quảng bá rầm rộ nay chỉ còn là công trường dang dở, thậm chí là những bãi đất trống chưa kịp đặt móng.

Song song với đó, trên thị trường vốn, toàn bộ hệ sinh thái cổ phiếu gắn với ông Trịnh Văn Quyết lần lượt bị hủy tư cách công ty đại chúng và rời sàn, gồm FLC, FLC Faros, FLC Homes, FLC Stone (AMD), FLC GAB, CFS (KLF) và Nông dược HAI (HAI). Riêng cổ phiếu FLC có hơn 710 triệu đơn vị bị hủy đăng ký giao dịch, tương ứng giá trị khoảng 7.100 tỷ đồng. CTCP Chứng khoán BOS (ART) cũng bị hủy niêm yết bắt buộc và đình chỉ hoạt động kinh doanh chứng khoán.

Hệ quả nặng nề nhất không chỉ nằm ở các con số tài chính, mà ở hàng nghìn nhà đầu tư và người mua nhà đã "chôn vốn" suốt nhiều năm.

Điển hình là FLC Grand Hotel Hạ Long, nơi hàng trăm nhà đầu tư condotel rơi vào tình trạng quá hạn nhiều kỳ cam kết lợi nhuận nhưng chưa được chi trả. Nhiều người đã treo băng rôn, gửi đơn khởi kiện, tập trung đòi quyền lợi trước trụ sở FLC và các cơ quan chức năng. Dự án này trở thành một trong những ví dụ nhức nhối nhất về niềm tin bị bào mòn sau khi hệ sinh thái FLC rơi vào khủng hoảng.

Tại Hà Nội, hàng chục khách hàng mua căn hộ xã hội tại tòa HH4 thuộc khu chức năng đô thị Đại Mỗ – dự án do công ty con của FLC làm chủ đầu tư – đã nhiều lần căng băng rôn, thậm chí phải "nằm dưới tòa nhà" xuyên đêm để đòi nhà, dù đáng ra được bàn giao từ 3 năm trước.

Ở miền Trung, dự án FLC Quảng Bình sau gần 9 năm triển khai vẫn trong tình trạng hoang tàn, nhiều hạng mục xây dựng dang dở, đất đai bỏ không, trở thành hình ảnh điển hình của một dự án "ngủ đông" kéo dài khiến hàng nghìn nhà đầu tư "mất ăn mất ngủ" suốt 3 năm trời.

Các công trình biệt thự, villa của dự án FLC Quảng Bình xây dựng dở dang.

Trong bối cảnh đó, việc ông Trịnh Văn Quyết xuất hiện công khai sau gần 4 năm vắng bóng mang ý nghĩa không chỉ về mặt hình ảnh, mà còn là một cú hích tâm lý rõ rệt.

Với các nhà đầu tư từng rót vốn vào các dự án dở dang, đây là tín hiệu cho thấy quá trình tái cấu trúc hệ sinh thái FLC đang bước sang giai đoạn mới, một giai đoạn không chỉ dừng ở việc "xử lý tồn tại", mà bắt đầu hướng tới việc khơi thông pháp lý, tái khởi động dự án và khôi phục dòng tiền.

Với người mua nhà, đặc biệt là những khách hàng đang chờ bàn giao tại các dự án trọng điểm, sự xuất hiện này mang lại hy vọng về tiến độ, tính liên tục của chủ đầu tư và khả năng thực hiện cam kết.

Chị Phạm H, một nhà đầu tư đang sở hữ 2 lô đất tại dự án FLC Quảng Bình chia sẻ, thực sự 3năm qua tiền vốn gần 4 tỷ bị chôn ở Quảng Bình. Mỗi lần nghĩ đến chị quá đau sót, chỉ mong dự án một ngày hồi sinh lấy lại vốn đã bỏ ra. "Thông tin ông Trịnh Văn Quyết xuất hiện khiến tôi lại cảm thấy có hy vọng dù dự án vẫn chưa có động thái tích cực thật sự", chị H chia sẻ.

Những dự án đang "sống lại"

Trên thực tế, ngay trước thời điểm 26/1, FLC đã ghi nhận nhiều tín hiệu phục hồi rõ rệt. Tại Hà Nội, dự án Hausman Premium Residences – tổ hợp căn hộ cao cấp thuộc khu đô thị FLC Premier Parc (phường Đại Mỗ) – đang vượt tiến độ gần một năm so với kế hoạch ban đầu. Các hạng mục cuối được gấp rút hoàn thiện, dự kiến bàn giao vào tháng 6/2026. Với người mua nhà tại đây, sự xuất hiện của ông Quyết càng củng cố niềm tin rằng tiến độ bàn giao sẽ được giữ vững.

Ở Quảng Ninh, dự án nhà ở xã hội FLC Tropical City Hạ Long (GreenLife Apartment) tại phường Cao Xanh đã cất nóc giữa tháng 12/2025, đủ điều kiện mở bán từ ngày 25/12/2025 và dự kiến bàn giao vào quý III/2026.

Tại miền Trung, dự án FLC Quảng Bình Hotel & Villas với quy mô 433 phòng đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp khai trương trong năm 2026.

Sự xuất hiện của ông Quyết càng củng cố niềm tin rằng tiến độ bàn giao nhà tại các dự án đang triển khai sẽ được giữ vững.

Tại Thanh Hóa, FLC đã đề xuất thực hiện Khu đô thị Hoàng Long trên khu đất từng được giao làm Khu công nghiệp FLC Hoàng Long nhưng bị thu hồi do chậm tiến độ. UBND tỉnh đã giao các sở, ngành liên quan xem xét, trả lời doanh nghiệp trước ngày 5/2/2026.

Gia Lai nổi lên như một "điểm sáng" trong quá trình tái khởi động dự án. Công ty con của FLC đã đáp ứng đầy đủ hồ sơ đối với dự án Sân golf Đak Đoa với tổng mức đầu tư hơn 1.150 tỷ đồng, quy mô 171 ha, dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành trong quý IV/2029. Đây là dự án từng được Thủ tướng chấp thuận chủ trương từ tháng 4/2021 nhưng bị đình trệ nhiều năm.

Song song đó, tỉnh Gia Lai cũng điều chỉnh chủ trương đầu tư Khu tổ hợp thương mại – dịch vụ thuộc Khu phức hợp Đak Đoa, yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương tái khởi động. Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Gia Lai, với quy mô khoảng 500 ha và tổng vốn đầu tư ước tính hơn 3.600 tỷ đồng, đang dần được "đánh thức".

Đầu tháng 12/2025, UBND tỉnh Gia Lai tiếp tục điều chỉnh và gia hạn thời gian xây dựng dự án FLC Hilltop Gia Lai đến tháng 6/2028, với tổng mức đầu tư khoảng 760 tỷ đồng – một dự án từng rơi vào tình trạng thi công dang dở suốt nhiều năm.

Tại ĐHĐCĐ bất thường diễn ra hồi tháng 11/2025 vừa qua, lãnh đạo FLC cho biết, bất động sản sẽ tiếp tục là lĩnh vực chủ lực của tập đoàn, với hơn 50 dự án đang triển khai và nghiên cứu tại 11 tỉnh, thành, tập trung chủ yếu ở Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị và Gia Lai.

Sự trở lại của ông Trịnh Văn Quyết cũng gắn liền với kỳ vọng vực dậy Bamboo Airways – hãng hàng không được xem là "đứa con chiến lược" của hệ sinh thái FLC.

Sau khi được tiếp quản từ tháng 9/2025, FLC đã công bố chiến lược phát triển Bamboo Airways giai đoạn 2026–2030, tập trung củng cố năng lực tài chính, cơ cấu lại danh mục đầu tư và hoạch định lại mạng bay. Hãng đã tuyển thêm 500 tiếp viên và đặt mục tiêu tuyển tiếp 1.000 tiếp viên trong năm 2026, đồng thời khôi phục các hạng thẻ hội viên cao cấp Bamboo Club.

Bamboo Airways cũng đặt mục tiêu tăng đội bay thêm 8 - 10 chiếc mỗi năm đến năm 2030, hướng tới phục hồi quy mô 30 tàu bay đã được Chính phủ cấp phép, tạo nền tảng cho giai đoạn mở rộng tiếp theo.

Có thể nói, sự xuất hiện của ông Trịnh Văn Quyết, cùng những dự án được tái khởi động, đang mở ra kỳ vọng thực tế rằng các tài sản từng "đóng băng" có thể được khơi thông.

Với những người mua nhà tại các dự án như Hausman, FLC Tropical City hay FLC Quảng Bình, sự trở lại của người sáng lập và những chuyển động tích cực trên công trường đồng nghĩa với cảm giác yên tâm hơn về tiến độ và cam kết của chủ đầu tư.

Cuối cùng, đó cũng là cơ hội để hệ sinh thái FLC – một tập đoàn từng ở đỉnh cao, sau đó rơi vào khủng hoảng sâu sẽ từng bước tìm lại vị thế thông qua tái cấu trúc, tái khởi động dự án và khôi phục các hoạt động kinh doanh cốt lõi.



