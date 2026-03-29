Ông Trịnh Văn Quyết vừa trở lại ghế chủ tịch, FLC Group tính đầu tư 2 dự án 1 tỷ USD tại xứ Thanh

Trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa vào chiều 28/3, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp nhằm nghiên cứu cơ hội triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 7 nhà đầu tư để triển khai 11 dự án lớn, trọng điểm, với tổng vốn đầu tư khoảng 36.848 tỷ đồng, tương đương 1,4 tỷ USD.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Sở Tài chính đã ký kết ghi nhớ hợp tác với CTCP Tập đoàn FLC để thực hiện 2 dự án, gồm: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu logistics và dịch vụ phụ trợ có tổng vốn đầu tư 19.000 tỷ đồng; dự án Xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Trung tâm nghiên cứu R&D có tổng vốn đầu tư 8.750 tỷ đồng. Theo đó, tổng quy mô của 2 dự án đạt khoảng 27.750 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ USD.

Trước đó, chiều 27/3, tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai, FLC là một trong những nhà đầu tư được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Khu phức hợp Đak Đoa. Dự án có quy mô gồm sân golf, khu thương mại dịch vụ và khu biệt thự nhà ở, với tổng mức đầu tư hơn 8.267 tỷ đồng.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, FLC ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) nghiên cứu, đề xuất đầu tư loạt dự án quy mô lớn tại Gia Lai. Các lĩnh vực trọng tâm gồm mở rộng hạ tầng sân bay; phát triển logistics; dịch vụ du lịch – nghỉ dưỡng; các khu đô thị đồng bộ. Tổng vốn đầu tư định hướng khoảng 150.000 tỷ đồng.

Tại một sự kiện do FLC tổ chức tại Gia Lai, ông Trịnh Văn Quyết được giới thiệu với vai trò Chủ tịch, sau khoảng 4 năm rời vị trí này. Đây cũng chính là lần đầu tiên ông Quyết xuất hiện công khai tại một sự kiện của doanh nghiệp này, đặc biệt là sau khi tái xuất thương trường hồi cuối tháng 1/2026.

