Ông Trịnh Văn Quyết làm việc với Boeing về việc Bamboo Airways thuê máy bay 737 MAX

Theo thông tin từ Tập đoàn FLC, vừa qua, tại trụ sở Tập đoàn, ông Trịnh Văn Quyết, nhà sáng lập hãng hàng không Bamboo Airways, đã có cuộc trao đổi với ông Michael Vu, CEO Boeing tại Việt Nam, về định hướng tái khởi động Hợp đồng đã ký và nâng tầm hợp tác giữa hai bên trong giai đoạn phát triển mới của Bamboo Airways.

Đại diện hãng Bamboo Airways, Tổng giám đốc Trương Phương Thành, cùng Ban điều hành hãng cũng đã làm việc với ông ZiZhang Ng, Giám đốc kinh doanh Khu vực Châu Á và Châu Đại Dương thuộc Tập đoàn Boeing.

Ông Michael Vu, CEO Boeing tại Việt Nam và ông Trịnh Văn Quyết, nhà sáng lập Bamboo Airways, trao nhận mô hình máy bay Boeing 787-9. Ảnh: FLC

Tại buổi làm việc, ông Trịnh Văn Quyết, nhà sáng lập Bamboo Airways, đã trao đổi với Boeing về định hướng trong thời gian tới. Trên cơ sở tối ưu hóa cấu trúc đội máy bay và nâng cao hiệu quả vận hành, hãng đề xuất phương án thuê các máy bay thế hệ mới 737 MAX thân hẹp nhằm cải thiện hiệu quả nhiên liệu, kiểm soát chi phí và tăng tính linh hoạt trong điều phối mạng bay.

Cũng trong khuôn khổ nội dung trao đổi, Bamboo Airways đề nghị Boeing xem xét hỗ trợ các chương trình đào tạo và chuyển giao năng lực khai thác liên quan đến dòng Boeing thế hệ mới 737 MAX, bao gồm đào tạo tổ bay, đội ngũ kỹ thuật và nhân sự hỗ trợ vận hành. Việc đầu tư đồng bộ vào nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định là yếu tố then chốt nhằm đảm bảo hiệu quả khai thác và duy trì tiêu chuẩn an toàn theo chuẩn mực quốc tế.

CEO Boeing tại Việt Nam Michael Vu bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng đồng hành cùng Bamboo Airways, đồng thời đánh giá cao định hướng rõ ràng và quyết tâm của nhà sáng lập trong giai đoạn phát triển mới.

Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục duy trì trao đổi trong thời gian tới để cụ thể hóa các nội dung, hướng tới khuôn khổ hợp tác thực chất, phù hợp với chiến lược phát triển của Bamboo Airways và định hướng toàn cầu của Boeing.

Trước đây, Bamboo Airways và Boeing từng ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) về việc mua máy bay Boeing 787-9 Dreamliner, đồng thời thiết lập các thỏa thuận khung nhằm xây dựng nền tảng hợp tác dài hạn.

Trong quá trình phát triển đội bay đường dài, Bamboo Airways từng khai thác đội máy bay Boeing 787-9 Dreamliner trong chiến lược mở các đường bay quốc tế tới Đức, Anh, Úc… Bamboo Airways cũng đã hoàn thành hành trình bay thẳng không dừng giữa Việt Nam và Mỹ vào tháng 9-2021 bằng máy bay Boeing 787-9 Dreamliner với dự định mở đường bay thẳng Việt - Mỹ từ đầu năm 2022.

Do tác động của COVID-19 và biến động nội tại, một số nội dung hợp tác giữa hai bên từng bị gián đoạn. Hiện hoạt động khai thác dần ổn định và chiến lược trung - dài hạn được xác lập rõ ràng, Bamboo Airways đang khôi phục và tiếp tục phát triển các khuôn khổ hợp tác phù hợp điều kiện thị trường và định hướng chung.

Boeing có đơn hàng 737 MAX với hai "ông lớn" hàng không Việt Nam: Vietjet đã cam kết đặt mua 200 chiếc 737 MAX, trong khi Vietnam Airlines công bố đơn hàng 50 chiếc 737 MAX.

Bamboo Airways hiện khai thác 8 máy bay thân hẹp, chủ yếu của Airbus và dự kiến tiếp tục mở rộng đội bay trong năm 2026 sau khi đã thuê thêm máy bay vào cuối năm 2025. Hãng đặt mục tiêu tăng quy mô đội bay thêm 8-10 chiếc mỗi năm, từ nay cho đến 2030. Qua đó hướng tới phục hồi quy mô 30 máy bay đã được Chính phủ cấp phép và khôi phục mang đường bay.

Hãng cũng có kế hoạch tuyển dụng khoảng 1.000 tiếp viên, đồng thời bổ sung nhân sự ở nhiều nhóm chức năng như phi công, kỹ thuật bảo dưỡng, khai thác mặt đất và điều hành bay nhằm đáp ứng kế hoạch mở rộng khai thác.

Tập đoàn FLC cho biết đã xây dựng mô hình quản lý phù hợp cho Bamboo Airways trong giai đoạn tái cấu trúc; làm việc với một số đối tác trong và ngoài nước có kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không, thuê mua máy bay, tài chính, nhằm tìm kiếm giải pháp hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật và vốn đầu tư cho Bamboo Airways.