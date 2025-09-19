Giấy xác nhận hoàn tất Thi hành án dân sự có tác dụng gì?

Ngày 19/9, Thi hành án dân sự TP Hà Nội cho biết, vừa cấp giấy xác nhận kết quả thi hành án cho ông Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) và hai em gái ruột Trịnh Thị Minh Huế (cựu cán bộ Ban Kế toán Tập đoàn FLC), Trịnh Thị Thúy Nga (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS).

Theo đó, tính đến giữa tháng 8/2025, ông Trịnh Văn Quyết đã nộp án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng, nộp phạt số tiền 4 tỷ đồng khoản tiền liên đới án phí dân sự sơ thẩm trên 1,466 tỷ đồng, tự nguyện sung công quỹ nhà nước gần 9,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Quyết và hai em gái cũng được xác nhận đã nộp xong khoản tiền trên 684 tỷ đồng truy nộp sung công quỹ nhà nước, đây là hưởng lợi bất chính từ hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Đối với khoản tiền trên 1.783 tỷ đồng bồi thường cho hàng chục nghìn bị hại cũng đã được gia đình ông Trịnh Văn Quyết nộp đầy đủ nhưng cơ quan thi hành án chưa thấy gia đình ông xin cấp giấy xác nhận đã hoàn tất thi hành án với số tiền này.

Giấy xác nhận hoàn tất thi hành án dân sự được coi là một trong những điều kiện cần thiết để xem xét đến việc giảm án tù về sau.

Trước đó, cũng trong tháng 8/2025, Thi hành án dân sự TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã tiếp nhận 11.806 đơn yêu cầu thi hành án của đương sự trong vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Tập đoàn FLC.

Sau khi tiếp nhận đơn, Thi hành án dân sự TP Hà Nội , ra quyết định thi hành án đối với 7.000 người, xử lý tổng số tiền gần 1.500 tỷ đồng.

Một số trường hợp đơn yêu cầu thực hiện sai so với quy định và biểu mẫu hướng dẫn đang được đơn vị thông báo để tiếp tục hoàn thiện.

Theo lãnh đạo Thi hành án dân sự TP Hà Nội , để đẩy nhanh hơn tiến độ tiếp nhận và tổ chức thi hành án vụ việc, cơ quan này thành lập một tổ thụ lý gồm 11 công chức và một tổ chấp hành viên gồm 19 chấp hành viên cùng với tổ kế toán viên.

Ngoài ra, Thi hành án dân sự TP Hà Nội cũng đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm ra quyết định thi hành án riêng cho vụ án liên quan cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết. Việc này để đảm bảo quá trình xử lý, tiếp nhận yêu cầu và ra quyết định thi hành án nhanh chóng, chính xác, tránh nhầm lẫn hoặc trùng lặp.

Lãnh đạo Thi hành án dân sự TP Hà Nội yêu cầu cán bộ trong quá trình tiếp nhận, tổ chức thi hành án phải đảm bảo thuận lợi, nhanh chóng, tuyệt đối không gây khó khăn, nhũng nhiễu cho người dân.

Dự kiến trong tháng 9, việc Thi hành án dân sự đối với vụ án liên quan cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết sẽ cơ bản giải quyết, chi trả xong cho hồ sơ yêu cầu thi hành án hợp lệ.

Bị cáo Trịnh Văn Quyết bị dẫn giải tới phiên tòa.

Cấp phúc thẩm đã giảm án rất sâu cho anh em ông Trịnh Văn Quyết

Cuối tháng 6/2025, Tòa án cấp phúc thẩm giảm án cho ông Trịnh Văn Quyết từ 21 năm tù xuống còn 7 năm tù giam cho hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thao túng thị trường chứng khoán".

Trong hai em gái của ông Quyết có bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga được cấp phúc thẩm tuyên án bằng thời hạn giam giữ, trả tự do ngay tại tòa (cấp sơ thẩm tuyên Nga 8 năm); Trịnh Thị Minh Huế lĩnh 4 năm 6 tháng tù (cấp sơ thẩm tuyên 14 năm tù).

Các bị cáo khác được giảm án rất sâu hoặc chuyển từ phạt tù sang hình thức phạt tiền đối với tội "Thao túng thị trường chứng khoán"...

Về dân sự, Hội đồng xét xử phúc thẩm ghi nhận ông Trịnh Văn Quyết khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án 2.470 tỷ đồng.

Bản án xác định, từ tháng 5/2017 - 1/2022, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo em gái Huế và Nga, cùng đồng phạm mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng để lập hồ sơ, thủ tục thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng.

Các bị cáo sau đó thực hiện chuỗi hành vi thao túng thị trường đối với 5 mã cổ phiếu là AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Sau khi giá cổ phiếu tăng, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo bán cổ phiếu, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ năm 2014 đến tháng 9/2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên Công ty Faros (mã cổ phiếu ROS), các công ty thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn FLC và người thân, họ hàng đứng tên làm cổ đông góp vốn, để thực hiện các thủ đoạn lập và ký khống hồ sơ góp vốn, qua đó nâng khống vốn điều lệ của Công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng.

Khi tuyên án, cấp sơ thẩm đánh giá cựu Chủ tịch FLC là người chỉ đạo mua công ty Faros; nâng khống vốn; niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán bán thu lời bất chính.

Bên cạnh đó, ông Quyết cũng chỉ đạo thuộc cấp mượn Chứng minh nhân dân để mở tài khoản chứng khoán; chỉ đạo đặt lệnh mua bán tạo cung cầu giả, thổi giá lên cao chiếm đoạt tiền nhà đầu tư.

Các bị cáo Trịnh Thị Minh Huế; Trịnh Thị Thúy Nga; Hương Trần Kiều Dung, giữ vai trò giúp sức. Trong đó, Huế là người thực hành phạm tội tích cực nhất, giúp anh trai hưởng lợi bất chính.