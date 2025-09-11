Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có Quyết định kiện toàn, bổ sung nhân sự Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (gọi tắt Ban Chỉ đạo).

Theo đó, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang giữ nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Cũng theo quyết định, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM; Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP HCM; Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP HCM, giữ nhiệm vụ Ủy viên Ban Chỉ đạo.

Như vậy, sau kiện toàn, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM gồm: Trưởng ban, 4 Phó Trưởng ban và 11 Ủy viên.

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP HCM, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM; Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM; Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP HCM.