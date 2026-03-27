HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ông Trần Duy Đông tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

MINH TUỆ |

Với tỷ lệ tán thành đạt 100%, ông Trần Duy Đông tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều 27/3, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 thực hiện quy trình bầu, kiện toàn các chức danh của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền.

Trong chương trình, kỳ họp thực hiện quy trình bầu các chức danh của HĐND và UBND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đối với các chức danh của UBND tỉnh, ông Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tái cử Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Ông Trần Duy Đông tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ 2026 - 2031 - Ảnh 1.

Ông Trần Duy Đông tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Ông Phan Trọng Tấn, Vũ Việt Văn, Quách Tất Liêm, Đinh Công Sứ, Nguyễn Huy Ngọc, Nguyễn Khắc Hiếu, bà Phùng Thị Kim Nga tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031, với số phiếu tán thành đạt 100%.

Với sự thống nhất, tín nhiệm cao của các đại biểu HĐND tỉnh, với số phiếu tán thành 85/85, ông Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Trung Kiên, bà Nguyễn Thị Cẩm Phương, Nguyễn Thị Hồng Lâm tái đắc cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XX.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khóa XX Trần Duy Đông khẳng định sẽ tiếp tục cùng tập thể giữ vững tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, kế thừa và phát huy những kết quả của các khóa trước; tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng dân chủ, kỷ cương, thực chất và hiệu quả; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chính quyền địa phương.

Xác nhận 500 người trúng cử có đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI
Tags

nguyễn khắc hiếu

UBND tỉnh Phú Thọ

Nguyễn Thị Cẩm Phương

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Dân quân thân Iran phóng UAV vào Black Hawl - Vũ khí vài nghìn đô hạ gục trực thăng hơn 20 triệu đô

Dân quân thân Iran phóng UAV vào Black Hawl - Vũ khí vài nghìn đô hạ gục trực thăng hơn 20 triệu đô

00:54
Tiết lộ hình ảnh bất ngờ 1 giờ trước khi xảy ra vụ cháy nhà trên đường Lĩnh Nam

Tiết lộ hình ảnh bất ngờ 1 giờ trước khi xảy ra vụ cháy nhà trên đường Lĩnh Nam

01:09
Một tài xế điên cuồng đập đầu vào xe ô tô của đối phương sau trận cãi vã

Một tài xế điên cuồng đập đầu vào xe ô tô của đối phương sau trận cãi vã

01:07
Khung cảnh đầy kinh ngạc tại công trình tầm cỡ thế giới ở Việt Nam, chuẩn bị đón hàng loạt VVIP

Khung cảnh đầy kinh ngạc tại công trình tầm cỡ thế giới ở Việt Nam, chuẩn bị đón hàng loạt VVIP

01:20
Giây phút kịch tính lực lượng chức năng bao vây xe ô tô vận chuyển ma túy số lượng 'khủng'

Giây phút kịch tính lực lượng chức năng bao vây xe ô tô vận chuyển ma túy số lượng 'khủng'

00:57
Geely EX5 vừa ra mắt Việt Nam: Trang bị “nhỉnh” hơn CX-5, Tucson, có ADAS và hybrid

Geely EX5 vừa ra mắt Việt Nam: Trang bị “nhỉnh” hơn CX-5, Tucson, có ADAS và hybrid

01:07
Vụ nữ sinh tử vong sau TNGT ở Vĩnh Long: Cú “lật hồ sơ” dẫn tới việc bắt cựu Phó Thủ trưởng CSĐT

Vụ nữ sinh tử vong sau TNGT ở Vĩnh Long: Cú “lật hồ sơ” dẫn tới việc bắt cựu Phó Thủ trưởng CSĐT

02:11
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng: Tấm thép hàng chục tấn đổ ập vào cabin, tài xế xe chở rác tử vong

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng: Tấm thép hàng chục tấn đổ ập vào cabin, tài xế xe chở rác tử vong

00:55
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại