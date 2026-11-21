Ông Trần Đăng Khoa, người sáng lập Đại Quang Minh, tiếp tục thay tỷ phú Trần Bá Dương nắm ghế Chủ tịch THACO AGRI, qua đó đồng thời đứng đầu hai doanh nghiệp trong hệ sinh thái THACO.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp cập nhật ngày 20/11/2026, CTCP Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI) đã bổ nhiệm ông Trần Đăng Khoa làm Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật, thay ông Trần Bá Dương.

Sau thay đổi, THACO AGRI có hai người đại diện theo pháp luật gồm ông Trần Đăng Khoa và ông Trần Bảo Sơn, Tổng Giám đốc doanh nghiệp.

Ông Trần Đăng Khoa sinh năm 1970, là doanh nhân có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, được biết đến với biệt danh "Khoa khàn". Ông là người sáng lập và từng giữ chức Chủ tịch HĐQT đầu tiên của CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh.

Năm 2016, ông Khoa chuyển giao vị trí Chủ tịch Đại Quang Minh cho ông Trần Bá Dương. Đến cuối năm 2025, ông trở lại ghế Chủ tịch doanh nghiệp bất động sản này, thay ông Dương.

Chưa đầy một năm sau, ông Khoa tiếp tục tiếp quản vị trí Chủ tịch THACO AGRI từ ông Trần Bá Dương. Như vậy, doanh nhân 56 tuổi hiện đồng thời đứng đầu HĐQT của Đại Quang Minh và THACO AGRI, hai doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản và nông nghiệp thuộc hệ sinh thái THACO.

Về phía ông Trần Bá Dương, doanh nhân này đã đảm nhiệm vị trí Chủ tịch THACO AGRI từ cuối năm 2020, thời điểm THACO đẩy mạnh đầu tư vào nông nghiệp sau quá trình tham gia tái cấu trúc các dự án của Hoàng Anh Gia Lai tại Campuchia và Tây Nguyên.

Việc thay đổi Chủ tịch diễn ra ngay sau khi THACO AGRI nâng vốn điều lệ từ 17.200 tỷ đồng lên 21.200 tỷ đồng, tăng thêm 4.000 tỷ đồng. Theo thông tin công bố gần nhất, THACO nắm giữ 75% vốn doanh nghiệp, phần còn lại thuộc sở hữu của ông Trần Bá Dương và gia đình.

THACO AGRI có tiền thân là CTCP Sản xuất Chế biến và Phân phối Nông nghiệp Thadi, được thành lập năm 2019 với vốn điều lệ ban đầu 900 tỷ đồng. Sau nhiều lần tăng vốn, quy mô vốn điều lệ hiện gấp gần 24 lần thời điểm thành lập.

Hiện doanh nghiệp triển khai hoạt động sản xuất nông nghiệp trên tổng diện tích khoảng 95.000 ha tại Việt Nam, Lào và Campuchia, tập trung vào trồng cây ăn trái, chăn nuôi và phát triển mô hình nông nghiệp tích hợp.

Theo thông tin ông Trần Bá Dương chia sẻ tại hội nghị đối tác chiến lược giữa tháng 11, THACO AGRI đã đầu tư khoảng 42.500 tỷ đồng cho hoạt động cải tạo đất, phát triển vùng trồng cây ăn trái nhiệt đới và chăn nuôi.

Riêng năm 2026, doanh nghiệp dự kiến xuất khẩu hơn 214.400 tấn chuối, thu về khoảng 242 triệu USD. Sang năm 2027, THACO AGRI đã chốt đơn hàng xuất khẩu hơn 680.000 tấn chuối, tương đương khoảng 37.000 container, với giá trị ước tính 498 triệu USD.

Trong đó, thị trường Trung Quốc dự kiến tiêu thụ khoảng 500.000 tấn, Nhật Bản khoảng 150.000 tấn. Để đáp ứng các đơn hàng, doanh nghiệp lên kế hoạch mở rộng diện tích trồng chuối lên 16.700 ha vào cuối năm 2027.

Bên cạnh mảng trồng trọt, THACO AGRI đặt mục tiêu nâng tổng đàn bò lên 200.000 con và sản xuất khoảng 550.000 tấn phân bò ủ hoai phục vụ hoạt động canh tác. Theo ước tính của ông Trần Bá Dương, tổng nguồn thu từ chuối, các loại cây ăn trái khác và chăn nuôi bò có thể đạt 18.000-20.000 tỷ đồng trong năm 2027, tương đương khoảng 20% doanh thu toàn tập đoàn.