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Ông Trần Anh Tiến giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

PV
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Ông Trần Anh Tiến, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ, được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1136 về việc bổ nhiệm ông Trần Anh Tiến, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ, giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 25/6.

Ông Trần Anh Tiến được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 2026 - Ảnh 1.

Trụ sở Chính phủ.

Tân Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Anh Tiến có trình độ Thạc sĩ Kinh tế.

Trong quá trình công tác tại Văn phòng Chính phủ, ông Trần Anh Tiến từng đảm nhiệm các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp.

Với nhân sự vừa được kiện toàn, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ hiện nay gồm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đặng Xuân Phong và 5 Phó Chủ nhiệm là các ông, bà: Mai Thị Thu Vân, Đỗ Ngọc Huỳnh, Phạm Mạnh Cường, Đôn Tuấn Phong, Trần Anh Tiến.

Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật, giúp việc trực tiếp của Chính phủ và Thủ tướng (bao gồm cả các Phó Thủ tướng).

Văn phòng Chính phủ có chức năng tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ và lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ.

Cơ quan này cũng thực hiện chức năng là trung tâm thông tin tổng hợp, truyền thông phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng và cung cấp thông tin cho công chúng; bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật, hậu cần phục vụ hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng.

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Trần Anh Tiến

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