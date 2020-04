Ông thợ may đâm chết người tình của vợ là giám đốc công ty xây dựng

Ngày 22/4, TAND cấp cao đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử tại trụ sở TAND tỉnh Nghệ An do có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Hoàng Đình Nam (SN 1963, trú thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An).



Theo hồ sơ vụ án, Nam lấy vợ là Trần Thị H. (SN 1978, là cán bộ quản lý trường mầm non gần nhà). Ở nhà, Nam làm mở cửa hiệu may.

Năm 2018, Nam nghi ngờ vợ có quan hệ ngoại tình nên đã lén theo dõi. Nam sau đó mua thiết bị định vị cài vào xe máy của vợ.

Hiện trường vụ việc thời điểm Nam cầm dao đâm gục người tình của vợ trên xe ô tô.

Trưa 28/3/2019, qua thiết bị định vị, Nam thấy vợ gửi xe ở địa điểm ở xã Nam Giang (Nam Đàn), cách khá xa nơi làm việc của vợ nên nghi ngờ. Nam sau đó thủ con dao và chạy xe máy tìm đến vị trí của vợ. Để tránh bị phát hiện, Nam mua một bộ quần áo rằn ri thay vào để hóa trang.

Khi tìm đến nơi, Nam thấy xe vợ nhưng không thấy người nên ngồi chờ. Khoảng 13h cùng ngày, Nam thấy chiếc xe của ông Bùi Thành Đ. (giám đốc một công ty xây dựng ở địa phương đi từ từ đến. Qua cửa kính, Nam thấy vợ ngồi trên xe phía bên ghế phụ.

Khi thấy vợ bước xuống xe ô tô, Nam lao đến mở cửa xe ghế lái đâm 1 nhát vào bụng ông Đ. Bị đâm, ông Đ. gạt tay ra nhưng Nam tiếp tục cầm dao đâm nhiều nhát vào bụng, ngực của ông Đ.

Bị cáo Hoàng Đình Nam.

Sau nhiều nhát đâm, ông Đ. mở cửa xe thoát ra ngoài nhưng gục xuống tử vong. Chiếc xe trôi tự do và đâm vào 1 gốc cây phía trước.

Sau khi đâm ông Đ. Nam tiếp tục chạy đến chỗ vợ cầm tóc ghì đầu xuống đường, dùng dao rạch vào mặt và tay chị H. Bị chồng rạch vào mặt, người phụ nữ này hốt hoảng van xin chồng. Phát hiện sự việc, những người dân xung quanh chạy đến can ngăn thì Nam thả ra rồi chạy xe máy bỏ trốn.

Đến 16h cùng ngày, biết không thể trốn thoát nên Nam đã ra công an đầu thú. Trong thời gian bị tạm giam phục vụ điều tra, Nam bồi thường cho phía bị hại được 55 triệu đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào cuối tháng 9/2019, Nam thành khẩn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nam cho biết, bản thân không có ý định giết người mà chỉ mang dao theo với mục đích đe dọa nạn nhân. Tuy nhiên, cơn ghen nổi lên nên đã không kiểm soát được hành vi của mình dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Phiên tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Hoàng Đình Nam 17 năm tù về tội "Giết người", buộc bị cáo phải bồi thường cho phía bị hại gần 220 triệu đồng. Hoàng Đình Nam sau đó có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Được biết, sau khi án sơ thẩm tuyên, Nam tác động gia đình bồi thường thêm 10 triệu đồng cho gia đình bị hại, tổng là 65 triệu đồng.

Xem xét toàn diện vụ án và tình tiết giảm nhẹ Nam từng cứu người đuối nước, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định chấp nhận kháng của bị cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên phạt Hoàng Đình Nam 16 năm tù.