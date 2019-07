Ông Tập chỉnh đốn đảng cực mạnh, Bắc Đới Hà siết an ninh sớm: Tín hiệu về hội nghị bí ẩn nhất TQ?

Trung Quốc phát động cuộc chỉnh đốn đảng quy mô lớn

Nhân kỷ niệm 98 năm thành lập ĐCSTQ, tạp chí Cầu thị - cơ quan của Ban chấp hành trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 1/7 vừa qua đăng tải cuộc nói chuyện của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đề cập "Cuộc chỉnh đốn Diên An" nổi tiếng, nhấn mạnh vấn đề về "tư tưởng, chính trị, tổ chức, tác phong" trong ĐCSTQ chưa được giải quyết một cách căn bản.

Trong khi ông Tập liên tục tiến hành các cuộc thị sát đến nhiều địa phương, một chiến dịch "vận động chỉnh đốn" đã được triển khai bao trùm nhiều tầng lớp, quan chức cán bộ các cấp.

Bài viết do Cầu thị đăng tải là toàn văn phát biểu của ông Tập Cận Bình tại Hội nghị công tác giáo dục chuyên đề "Không quên tâm nguyện ban đầu, ghi nhớ sứ mệnh", diễn ra ngày 31/5. Ông Tập chỉ ra, Trung Quốc đứng trước điều kiện bên ngoài phức tạp, rủi ro thách thức ngặt nghèo, bất ổn, các nhân tố khó lường gia tăng, qua đó kêu gọi phát huy "tinh thần phấn đấu không sợ khó khăn, dám dũng cảm chiến đấu của thời kỳ chiến tranh cách mạng".

Ông Tập Cận Bình thị sát khu tự trị Nội Mông Cổ, tháng 7/2019 (Ảnh: Xinhua)

Chủ tịch Trung Quốc phê bình một số cán bộ đảng viên chưa đạt yêu cầu mà trung ương đảng đề ra trong học tập lý luận, "chưa làm được việc đi theo chiều sâu, đi vào trong tim, đi vào thực tế"; các vấn đề nổi trội như "tư tưởng, chính trị, tổ chức, tác phong" không thuần khiết chưa được giải quyết căn bản; vấn đề "4 tác phong" chưa xử lý gốc rễ, chủ nghĩa hình thức, quan liêu vẫn hiện hữu.

Ông Tập đánh giá, các vấn đề nhức nhối trong ĐCSTQ đều có nguồn gốc từ "vấn đề về tư tưởng".

"Kể từ cuộc vận động 'chỉnh đốn tác phong Diên An' đến nay, việc triển khai các kỳ hoạt động tập trung mang tính giáo dục đều lấy giáo dục tư tưởng đi đầu. Việc triển khai chuyên đề giáo dục lần này cần tăng cường vũ trang lý luận, tập trung giải quyết vấn đề cốt lõi về tư tưởng," ông Tập Cận Bình nói về chuyên đề giáo dục mà ông khởi xướng.

"Cuộc chỉnh đốn Diên An" là cuộc vận động chỉnh đốn tác phong quy mô lớn đầu tiên trong lịch sử ĐCSTQ, do lãnh tụ Trung Quốc Mao Trạch Đông phát động tháng 5/1941 tại căn cứ Diên An. Chiến dịch kéo dài 3 năm này yêu cầu các cơ quan xây dựng nhóm học tập một số văn kiện do trung ương chỉ định, các đảng viên tiến hành tự kiểm điểm, phê bình, điều chỉnh...

Bí thư tỉnh ủy Hà Bắc Vương Đông Phong cùng các quan chức cấp cao Tỉnh ủy Hà Bắc đi thị sát thành phố Tần Hoàng Đảo và khu vực Bắc Đới Hà, ngày 8-9/7/2019 (Ảnh: Hebei News)

Tân Hoa Xã ngày 17/7 đưa tin, Tiểu tổ lãnh đạo chuyên đề giáo dục "Không quên tâm nguyện ban đầu, ghi nhớ sứ mệnh" đã ban hành văn bản thông báo về triển khai hoạt động chỉnh đốn trong đảng này, yêu cầu quan chức các cấp nghiêm túc học tập quán triệt tinh thần chỉ thị quan trọng của ông Tập Cận Bình, "mang dũng khí tự giác và hướng mũi giáo vào bản thân để nhìn thẳng vấn đề, dùng dao thật súng thật để giải quyết vấn đề, nắm chắc 8 vấn đề nổi trội của chuyên đề chỉnh đốn được liệt kê trong chủ đề giáo dục".

Thông cáo nhấn mạnh tất cả ban ngành, đơn vị phải tăng cường "4 ý thức", kiên trì "4 tự tin" để thực hiện cao độ chính trị "2 bảo vệ" - gồm bảo vệ địa vị hạt nhân của Tổng bí thư Tập Cận Bình ở trung ương đảng và trong toàn đảng; bảo vệ sự lãnh đạo tập trung thống nhất và quyền uy của trung ương ĐCSTQ.

Ngày 17/7, báo đảng Trung Quốc Nhân dân Nhật báo cũng đăng bài xã luận, đề cập chuyến thị sát Nội Mông Cổ của ông Tập Cận Bình để chỉ đạo triển khai chuyên đề giáo dục nêu trên. Trong đó, chủ tịch Trung Quốc yêu cầu các quan chức thực hiện "4 điều đến nơi đến chốn" - bao gồm nhân thức tư tưởng, kiểm tra nhìn nhận vấn đề, thực hiện chỉnh đốn, lãnh đạo tổ chức.

An ninh siết chặt sớm ở Bắc Đới Hà, sẵn sàng cho kỳ nghỉ hè quan trọng

Chiến dịch chỉnh đốn đảng quy mô lớn được chủ tịch Tập Cận Bình phát động trong bối cảnh kỳ nghỉ hè quan trọng thường niên ở Bắc Đới Hà, tỉnh Hà Bắc, đang tới gần.

Tờ Nhật báo Hà Bắc đưa tin, Bí thư tỉnh ủy Hà Bắc Vương Đông Phong đã tiến hành thị sát ở thành phố Tần Hoàng Đảo ngày 8-9/7, với sự tham gia của các quan chức cấp cao như Tỉnh trưởng Hứa Cần, Bí thư Ủy ban chính pháp tỉnh, Chánh văn phòng tỉnh ủy...

Ông Vương đã thị sát một số trạm kiểm tra, đồn công an, trạm cảnh sát, gọi đây là lực lượng quan trọng phục vụ quần chúng, bảo đảm an toàn ổn định của xã hội, "gánh vác trách nhiệm chính trị trọng đại". Ông nhấn mạnh các lực lượng bảo an phải kiên định lập trường chính trị, gìn giữ an ninh ổn định không để xảy ra sai sót.

Trong thông cáo của cảnh sát Tần Hoàng Đảo ngày 29/6, khu vực Bắc Đới Hà sẽ tiến hành hạn chế phương tiện giao thông theo biển số xe trong thời gian 13/7-18/8. Thông cáo chỉ rõ các loại phương tiện bị giới hạn trên các tuyến đường xác định, đặc biệt là phương tiện vận tải súng, đạn dược, chất nổ, chất độc, chất phóng xạ... bị cấm lưu thông. Thông cáo này được các nhà phân tích "ngầm hiểu" là kỳ nghỉ hè quan trọng ở Bắc Đới Hà sẽ diễn ra trong khoảng thời gian nêu trên.

Bắc Đới Hà là một trong những địa danh nghỉ hè mang ý nghĩa chính trị quan trọng nhất của Trung Quốc. Kể từ mùa hè năm 2001, Bắc Kinh đã xây dựng chế độ nghỉ dưỡng mùa hè dành cho các chuyên gia, nhà nghiên cứu,... Tính đến năm 2009, số chuyên gia được mời hàng năm là hơn 500 người.

Những người có đóng góp cho các lĩnh vực của đất nước được chính phủ mời đến Bắc Đới Hà nghỉ dưỡng với quy cách tiếp đón trọng thể gồm xe, khách sạn và bãi biển chuyên dụng phục vụ. Toàn bộ quy trình được Ban tổ chức trung ương ĐCSTQ cùng Cục quản lý các cơ quan thuộc Quốc vụ viện, Bộ công an, Bộ đường sắt,... phối hợp tổ chức. Trong thời gian nghỉ dưỡng của các chuyên gia, các thành viên ban lãnh đạo cao nhất Trung Quốc sẽ tổ chức gặp gỡ, tri ân.

Trước khi cơ chế nghỉ dưỡng dành cho chuyên gia được chế độ hóa, Bắc Đới Hà đã là nơi duy trì chế độ công tác mùa hè của ban lãnh đạo Trung Quốc trong nhiều thập kỷ, kể từ khi lãnh tụ Mao Trạch Đông đến đây vào đầu thập niên 1950.

Ngày 4/8/2018, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng ban tổ chức trung ương ĐCSTQ Trần Hy nhận ủy thác của chủ tịch Tập Cận Bình thăm hỏi các chuyên gia trong kỳ nghỉ hè tại Bắc Đới Hà, đồng thời tổ chức tọa đàm, ghi nhận ý kiến đóng góp. Ủy viên Bộ chính trị, Phó thủ tướng Trung Quốc Hồ Xuân Hoa tham gia thăm hỏi và tọa đàm (Ảnh: CCTV)

Những kỳ nghỉ thường niên ở Bắc Đới Hà, thường vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8, trở thành một diễn đàn kín quan trọng để các thế hệ lãnh đạo cũ-mới của Trung Quốc gặp gỡ, trao đổi và đưa ra những đường hướng quan trọng để phát triển đất nước.



Chế độ công tác mùa hè tại Bắc Đới Hà chỉ được hủy bỏ vào năm 2003. Trung ương ĐCSTQ ra quyết định ngày 19/7/2003 nêu: "Mùa hè năm nay, đội ngũ lãnh đạo Trung ương đảng, Quốc vụ viện, Nhân đại toàn quốc, Chính hiệp toàn quốc, Quân ủy trung ương không đến làm việc tại Bắc Đới Hà. Người phụ trách cấp ủy và bộ ban ngành trung ương nếu công tác hoặc nghỉ dưỡng trong thời gian này cần nghiêm khắc tuân thủ quy định liên quan, không được phép tự ý đến Bắc Đới Hà nghỉ mát."

Kể từ sau năm 2003, chương trình nghỉ dưỡng của ban lãnh đạo tại Bắc Đới Hà cũng như diễn đàn gặp gỡ giữa lãnh đạo các thế hệ - được biết đến với cách gọi "hội nghị Bắc Đới Hà" - đã trở thành một chương trình bí ẩn và không chính thức, trong khi Bắc Kinh không còn ra thông báo về sự "công tác mùa hè" ở Bắc Đới Hà của các lãnh đạo nữa.

Dù vậy, ngày nay kỳ nghỉ dành cho các chuyên gia, nhà khoa học diễn ra ở Bắc Đới Hà vẫn được giới quan sát ghi nhận là dấu hiệu các lãnh đạo Trung Quốc đã tập trung tại thắng địa nghỉ dưỡng này, cũng như "cuộc họp kín" đã được tiến hành.