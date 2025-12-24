Ông Tập Cận Bình nói: "Đây là báu vật tầm cỡ thế giới!", Trung Quốc lập tức đưa công nghệ cao vào bảo vệ tuyệt đối

“Trong gần 13 năm, mỗi năm tôi đều leo lên Tường Thành Tây An để ngắm nhìn những viên gạch. Việc tường thành đứng vững hàng nghìn năm chứng tỏ kỹ năng tuyệt vời của người xưa trong việc xây dựng tường thành, đồng thời cho thấy sự bảo vệ tỉ mỉ mà các thế hệ sau đã dành cho nó”, Vào đầu mùa đông, ông Guo, một cư dân Tây An gần 70 tuổi, chạm vào những viên gạch tại Cổng Vĩnh Ninh của Tường Thành Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây và xúc động nói.

Tường thành Tây An là bức tường thành cổ lớn nhất và được bảo tồn tốt nhất ở Trung Quốc. Vào tối ngày 15/2/2015, ông Tập Cận Bình, trong chuyến thị sát Tây An, đã leo lên tường thành Tây An để kiểm tra tình trạng bảo tồn, ông nói: "Đây là một báu vật tầm cỡ thế giới, chúng ta phải bảo vệ và truyền lại nó thật tốt".

Ảnh chụp từ trên cao cổng Vĩnh Ninh của tường thành Tây An (Hình minh họa của Hou Kaiqi, phóng viên CNR.cn)

Từ những năm 1950, sau nhiều nỗ lực bảo vệ và sửa chữa, Tường thành Tây An đã chuyển từ giai đoạn bảo vệ khẩn cấp sang giai đoạn bảo vệ phòng ngừa và có hệ thống như hiện nay. "Trong những năm gần đây, các cán bộ bảo vệ di sản văn hóa đã liên tục điều tra các mối nguy tiềm ẩn trong tường thành, kịp thời bịt kín các đoạn bị hư hại để ngăn nước mưa, vi sinh vật và dịch bệnh thực vật, động vật xâm nhập vào bên trong tường, từ đó củng cố cấu trúc tường thành", ông Cao Hành, Trưởng phòng Bảo vệ Di sản Văn hóa thuộc Ủy ban Quản lý Tường thành Tây An cho biết.

Nhờ sự phát triển không ngừng của các công nghệ như trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, việc bảo vệ Tường thành Tây An đã trở nên chính xác và hiệu quả hơn trong những năm gần đây.

Hơn 3.000 điểm giám sát biến dạng và hơn 1.300 thiết bị cảm biến thông minh được bố trí khắp Tường thành Tây An đã hình thành một hệ thống giám sát dữ liệu ba chiều khép kín, tạo nên một "tường lửa" bảo vệ di sản văn hóa lịch sử này.

"Vào mùa thu năm 2025, những trận mưa liên tục đã gây ra thách thức cho Tường thành Tây An, vốn được xây dựng bằng 'gạch bên ngoài và đất bên trong'. Bằng cách theo dõi lượng nước tích tụ ở các khu vực khác nhau của tường thành trong thời gian thực và kịp thời làm sạch nước, chúng tôi đã ngăn chặn nước mưa thấm vào tường và gây hư hại cho nó", ông Zhao Bin, giám đốc Trung tâm Đổi mới Công nghiệp Kỹ thuật số Tường thành Tây An cho biết.

Trong những năm gần đây, Zhao Bin và các đồng nghiệp đã sử dụng các kỹ thuật địa vật lý để tiến hành khảo sát toàn diện cấu trúc đất nén và sự phân bố các lỗ rỗng bên trong bức tường thành Tây An dài 13,74 km. Điều này giống như việc thực hiện một cuộc "chụp CT" toàn thân cho bức tường thành nghìn năm tuổi này, cho phép hiểu rõ hơn về "sức khỏe" của nó và tạo điều kiện thuận lợi cho các nỗ lực bảo vệ có mục tiêu.

Tường thành Tây An không chỉ là "nhân chứng" của lịch sử mà còn là "người truyền tải" di sản văn hóa ngàn năm tuổi, với những câu chuyện văn hóa ẩn chứa ở khắp mọi nơi.

"Tường thành Tây An có 18 cổng, mỗi cổng là một bức tranh thu nhỏ về lịch sử văn hóa, chứa đựng văn hóa kiến trúc và đô thị Trung Quốc, cũng như văn hóa chính trị, kinh tế và quân sự. Trong số đó, cổng Hanguang từng là nơi tụ họp của các thương nhân nước ngoài thời nhà Đường và là minh chứng cho văn hóa thương mại Đông - Tây, qua đó ta có thể hình dung được sự thịnh vượng của Con đường Tơ lụa cổ đại", ông Shang Ziqin, nguyên phó chủ tịch điều hành Hội Thơ tỉnh Thiểm Tây, cho biết.

Những năm gần đây, Tây An đã thu hút khách du lịch và người dân địa phương từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan Vạn Lý Trường An bằng cách tổ chức các cuộc diễu hành quy mô lớn theo chủ đề nhà Đường, "Lễ hội đèn lồng Trường An", các buổi biểu diễn di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc, cũng như các dự án tham quan kỹ thuật số, cho phép bức tường thành cổ này hòa quyện với thành phố hiện đại. Kể từ năm 2021, Vạn Lý Trường An đã đón hơn 24 triệu lượt khách, trở thành một cửa ngõ quan trọng giúp thế giới hiểu về lịch sử và văn hóa của Tây An.

Ông Gao Heng giới thiệu: "Thành cổ Tây An có lịch sử hơn 1.400 năm và là di sản văn hóa quý giá được toàn nhân loại chia sẻ. Trong thời kỳ Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, Thành cổ Tây An sẽ tiếp tục tăng cường xây dựng hệ thống phòng thủ, liên tục đổi mới các khái niệm và công nghệ bảo vệ, nâng cao hiệu quả bảo vệ và kế thừa sống động của thành phố lịch sử và văn hóa này. Điều này sẽ đảm bảo Thành cổ Tây An luôn sống động và mới mẻ, cho phép nhiều du khách trong và ngoài nước được đắm mình vào nền văn minh ngàn năm tuổi thông qua những thông tin lịch sử mà nó lưu giữ, và cảm nhận trí tuệ và tinh thần Trung Hoa chứa đựng trong di sản văn hóa Thành cổ Tây An".

Anh Nhi