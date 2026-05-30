Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc đàm phán Nga-Kazakhstan tại Cung điện Độc lập ở Astana.

Quốc kỳ trên bầu trời Astana

Theo RIA, sáng 28/5, tại Cung điện Độc lập, nơi các thành viên phái đoàn đã tập trung, một chương trình truyền hình trực tiếp về đoàn xe của Tổng thống Nga Putin được chiếu trên màn hình.

Toàn cảnh từ trên không và cảnh quay mặt đất đều được trình chiếu với hiệu ứng đặc biệt ấn tượng. Và trên bầu trời thành phố, các máy bay chiến đấu của Không quân Kazakhstan để lại những vệt dài màu trắng, xanh lam và đỏ.

Ngay trước đó, Tổng thống Vladimir Putin đã được Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đích thân đón tiếp tại sân bay.

Trong buổi tiếp, ông Tokayev nhấn mạnh: "Kazakhstan trân trọng mối quan hệ hữu nghị vĩnh cửu và quan hệ đối tác chiến lược với Nga. Chúng tôi luôn coi Nga là một quốc gia Á-Âu vĩ đại với bề dày lịch sử và tiềm năng to lớn".

Nhà lãnh đạo Kazakhstan gọi sự hợp tác giữa hai nước là "nghĩa vụ thiêng liêng" vì không có lựa chọn nào khác.

Ông đã trực tiếp nói với Tổng thống Putin: "Ngài đang lãnh đạo đất nước trong giai đoạn khó khăn nhất của quá trình tái cấu trúc toàn diện trật tự thế giới hiện đại. Với danh dự và phẩm giá, ngài đang hoàn thành một sứ mệnh có ý nghĩa sống còn đối với nhân dân Nga và nhà nước Nga".

Gói giải pháp toàn diện

Lịch trình làm việc rất dày đặc. Theo ông Putin, các cuộc đàm phán "được tiến hành một cách chuyên nghiệp và mang tính xây dựng, đồng thời rất hiệu quả".

Quan hệ với Kazakhstan đã đạt đến mức đối tác chiến lược toàn diện và các bên đã chuẩn bị một gói thỏa thuận lớn, "từ năng lượng và tài chính đến chăm sóc sức khỏe và giáo dục", Tổng thống Putin lưu ý.

Văn kiện chính trị quan trọng được ký kết tại Kazakhstan là tuyên bố chung về bảy nền tảng của tình hữu nghị giữa Nhân dân Nga và Kazakhstan.

7 nền tảng này là: Lịch sử chung và sự hiểu biết có trách nhiệm về lịch sử đó trên tinh thần hữu nghị và láng giềng tốt đẹp; cùng nhau phát triển hội nhập Á-Âu; biên giới chung; quan hệ đối tác kinh tế; sự đa dạng ngôn ngữ và văn hóa như một tài sản chung; trao đổi giáo dục và hợp tác thể thao; và cuối cùng là "tầm nhìn chung cho tương lai".

Ông Tokayev nói: "Văn kiện này phản ánh tinh thần mối quan hệ của chúng ta và ghi nhận cam kết chung của chúng ta trong việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ này trên nền tảng vững chắc và lâu dài. Tình hữu nghị vĩnh cửu và sự tin tưởng lẫn nhau không phải là khẩu hiệu tuyên truyền, mà là bản chất cốt lõi".

Tổng thống Putin tin tưởng kim ngạch thương mại giữa hai nước sẽ sớm vượt quá 30 tỷ USD. Hơn nữa, hầu hết các giao dịch đều được thực hiện bằng đồng tiền quốc gia và các giao dịch xuất nhập khẩu được bảo vệ một cách đáng tin cậy khỏi các tác động bên ngoài và xu hướng tiêu cực trên thị trường toàn cầu.

Sự hình thành của ngành công nghiệp

Dự án hợp tác trọng điểm là nhà máy điện hạt nhân mà Nga sẽ xây dựng tại Kazakhstan. Các thỏa thuận về thông số kỹ thuật của nhà máy và nguồn tài chính thông qua tín dụng xuất khẩu của nhà nước Nga đã được phê duyệt. Chi phí xây dựng ước tính khoảng 16,4 tỷ USD.

"Tôi muốn nhấn mạnh đây không chỉ là việc xây dựng một nhà máy điện hạt nhân. Đó là việc tạo ra cả một ngành công nghiệp, bao gồm cả giáo dục và đào tạo nhân lực", ông Putin làm rõ.

Tổng thống Nga cho biết thêm, việc đưa nhà máy công suất 2,4GW này vào hoạt động sẽ đóng góp đáng kể vào việc cung cấp năng lượng sạch và giá cả phải chăng cho nền kinh tế Kazakhstan, giúp ích cho cả doanh nghiệp và hộ gia đình.

Dự án đang được triển khai với sự tham gia của Rosatom, công ty đã thắng thầu vào tháng 6/2025 và đang dẫn đầu liên danh quốc tế. Vào tháng 8 cùng năm, công tác khảo sát đã bắt đầu tại địa điểm gần hồ Balkhash, gần làng Ulken. Vị trí này lý tưởng nhờ điều kiện thủy văn, cơ sở hạ tầng và triển vọng bán điện.

Không gian gần Trái đất cũng không bị lãng quên. "Trung tâm vũ trụ Baikonur đã là biểu tượng sáng chói của sự hợp tác khoa học và kỹ thuật hiệu quả trong nhiều năm qua giữa Nga và Kazakhstan.

Việc thực hiện dự án Baiterek chung, gồm cả vụ phóng thành công gần đây của phương tiện phóng Sunkar-Soyuz-5 mới, mở ra những cơ hội mới để củng cố vị thế của các nước chúng ta trên thị trường dịch vụ vũ trụ quốc tế", ông Tokayev kết luận.

Trong tuyên bố chung, các nguyên thủ quốc gia cũng vạch ra một khuôn khổ rộng hơn: Nga và Kazakhstan "tin chắc rằng không có lựa chọn nào khác ngoài việc hình thành một trật tự thế giới công bằng hơn".

Nga và Kazakhstan hình dung tương lai là một không gian phát triển cùng có lợi, nơi các quốc gia hành động như những đối tác và đồng minh bình đẳng.

Hai nước đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Cộng đồng các quốc gia độc lập" (CIS) trong việc đảm bảo an ninh khu vực ở Á-Âu và tầm quan trọng của việc phát triển các thị trường chung trong khuôn khổ Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU), cũng như sự tự do lưu chuyển vốn và lao động.

Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Kinh tế Á Âu (EAEU), sẽ diễn ra tại Kazakhstan vào ngày 29/5, dự kiến sẽ là nơi đưa ra những quyết định quan trọng về việc tăng cường hội nhập.