Ông Putin tuyên bố thành lập liên minh AI quốc tế

Hoàng Vân
|

Ngày 28/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố sáng kiến toàn cầu mới nhằm phát triển các hệ thống AI và cơ sở hạ tầng điện toán dùng chung.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại EAEU ở Astana, Kazakhstan, ngày 28/5/2026.

“Nga đã giúp thành lập một liên minh trí tuệ nhân tạo (AI) quy tụ cộng đồng khoa học, học thuật và kinh doanh từ nhiều quốc gia”, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói tại Diễn đàn Kinh tế Á - Âu (EAEU) ở Astana, Kazakhstan hôm 28/5.

Ông cũng đề xuất tổ chức một cuộc họp quốc tế cấp cao về AI tại Nga vào năm tới.

Theo Tổng thống Putin, cuộc gặp sẽ tập trung vào hợp tác phát triển các mô hình AI độc lập, tạo ra cơ sở hạ tầng điện toán và năng lượng kết nối và điều chỉnh công nghệ AI cho phù hợp với nhu cầu địa phương.

“AI đã nổi lên như một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo khả năng cạnh tranh toàn cầu, tăng trưởng kinh tế và tiến bộ. Các quốc gia cũng như các tập đoàn xuyên quốc gia đang cạnh tranh để giành vị trí hàng đầu trong lĩnh vực này”, ông nói.

Ông Putin lập luận, Nga sở hữu một số lợi thế trong lĩnh vực này, bao gồm chuyên môn khoa học, hệ thống giáo dục mạnh mẽ và nguồn năng lượng dồi dào cần thiết để hỗ trợ các hệ thống điện toán quy mô lớn và trung tâm dữ liệu.

“Việc phát triển AI đòi hỏi mức tiêu thụ năng lượng khổng lồ”, Tổng thống nói, đồng thời chỉ ra khả năng sản xuất điện hạt nhân, thủy điện và các nguồn năng lượng truyền thống của Nga.

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các nền tảng công nghệ độc lập, cho rằng Nga là một trong số ít quốc gia có khả năng tự phát triển hệ thống AI của riêng mình và tài trợ cho các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực này.

Đồng thời, Tổng thống kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế và cho rằng việc tập hợp các nguồn lực, chuyên môn có thể mang lại những lợi ích kinh tế và công nghệ đáng kể.

Nhà lãnh đạo Nga cũng lưu ý, AI sẽ định hình lại thị trường lao động một cách căn bản, với hàng triệu người có thể buộc phải thay đổi nghề nghiệp khi tự động hóa ngày càng thay thế người lao động.

“Những quá trình như vậy là không thể đảo ngược và không thể tránh khỏi”, ông nói.

Một số công ty lớn của Nga đã và đang phát triển các mô hình AI nội địa, bao gồm cả gã khổng lồ công nghệ Yandex và ngân hàng lớn nhất nước này, Sberbank.

Theo hãng thông tấn TASS, bộ phận Công nghệ B2B của Yandex mới đây đã ra mắt Alice AI LLM Flash, một mô hình ngôn ngữ quy mô lớn được tối ưu hóa cho hội thoại tốc độ cao và phân tích dữ liệu.

Trích dẫn một nguồn tin từ công ty, TASS ngày 28/5 đưa tin, mô hình này đã vượt trội hơn GPT-5.4 mini của OpenAI trong 56% các tác vụ chuẩn liên quan đến kinh doanh.

Theo RT
