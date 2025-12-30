Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng sản lượng xe bọc thép tại Nga đã tăng gấp 2,2 lần kể từ năm 2022.

"So với năm 2022, sản lượng các sản phẩm và mặt hàng có nhu cầu cao trong chiến dịch quân sự đặc biệt đã tăng theo cấp số nhân vào năm 2025, đặc biệt sản lượng xe bọc thép đã tăng gấp 2,2 lần", ông Putin nói.

Tổng thống Nga cũng thông báo về sự gia tăng sản xuất các loại vũ khí khác: xe bọc thép hạng nhẹ (xe chiến đấu bộ binh và xe chở quân bọc thép) tăng gấp 3,7 lần, máy bay quân sự tăng gấp 4,6 lần, ô tô tăng gấp 5,7 lần, và tên lửa cùng pháo binh tăng gấp 9,6 lần.

Ngoài ra việc vản xuất thiết bị thông tin liên lạc và tác chiến điện tử (EW) tăng gấp 12,5 lần, áo giáp chống đạn tăng gần 18 lần, và vũ khí cùng đạn dược tăng hơn 22 lần.

Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng kết quả này có được là nhờ vào nỗ lực của các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng và tình hình kinh tế ổn định nói chung.

"Đây đều là kết quả từ công việc của các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, và dĩ nhiên, của toàn bộ nền kinh tế. Nếu không có sự phát triển và ổn định về tài chính và kinh tế nói chung, điều này cũng sẽ không thể thực hiện được. Đây là kết quả của những nỗ lực chung của chúng ta", ông Putin kết luận.

Tổng thống Nga Putin nói về thành tựu sản xuất vũ khí.

Tại cuộc họp của Hội đồng Bộ Quốc phòng Nga mới đây, Putin tuyên bố rằng quân đội và hải quân nước này đang được trang bị nhanh chóng các loại vũ khí và thiết bị hiện đại nhờ vào hoạt động hiệu quả của ngành công nghiệp quốc phòng.

Tổng thống Nga nhấn mạnh hiệu quả ngày càng tăng của tổ hợp công nghiệp quân sự, vốn đã nhanh chóng tái cấu trúc các quy trình sản xuất và đang chế tạo sản phẩm theo nhu cầu với khối lượng ngày càng tăng.

Ông Putin cũng lưu ý rằng Lực lượng Mặt đất đang nhận được các hệ thống tên lửa, hệ thống pháo binh với vũ khí chính xác cao, đạn dược, các loại máy bay không người lái và robot.

Theo Izvestia



