Ông Putin tuyên bố cuộc xung đột với Ukraine sắp kết thúc

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Tôi đưa ra thông báo Chiến dịch quân sự đặc biệt sắp kết thúc dựa trên tình hình chiến trường - quân đội chúng ta đang tiến công mỗi ngày theo mọi hướng.

Có cơ sở để nói cuộc xung đột ở Ukraine đang tiến gần đến hồi kết, nhưng tôi không thể đưa ra một khung thời gian cụ thể", Tổng thống Putin nói với các nhà báo sau chuyến thăm Kazakhstan.

Ông chủ Điện Kremlin cũng tuyên bố, tất cả các địa điểm gây ra mối đe dọa quân sự trực tiếp cho Nga đều là mục tiêu hợp pháp của quân đội nước này.

Những phát biểu này được ông Putin đưa ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận về cuộc tấn công trả đũa của Nga sau vụ tấn công bằng UAV của Ukraine vào ký túc xá của một trường cao đẳng ở Starobilsk khiến 26 người thiệt mạng, chủ yếu là nữ sinh tuổi từ 14 đến 18 và hàng chục người khác bị thương.

Ông Putin cũng chỉ trích gay gắt giới truyền thông phương Tây, gọi họ là "công cụ đánh lừa dư luận", đã thổi phồng cuộc tấn công trả đũa của Nga vào khu vực Kiev trong khi hoàn toàn phớt lờ hoạt động quân sự của Ukraine nhằm vào mục tiêu dân sự ở Starobilsk thuộc Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng.

"Các nhà báo nên cảm thấy xấu hổ về sự im lặng của truyền thông châu Âu trước vụ tấn công ở Starobelsk", Tổng thống Putin nói.

Bình luận về những tuyên bố của các nhà lãnh đạo châu Âu về sự cần thiết phải chuẩn bị cho chiến tranh với Nga, ông Putin gọi đó là những điều vô nghĩa.

Tổng thống nhấn mạnh phương Tây viện cớ về các hành động "gây hấn" để hù dọa người dân châu Âu nhằm phục vụ những mục đích chính trị nội bộ.