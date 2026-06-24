Ông Putin: Phương Tây không còn che giấu kế hoạch chiến tranh với Nga

Ngày 23/6, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, các quốc gia phương Tây không còn che giấu việc chuẩn bị chiến tranh với Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Các nhà lãnh đạo NATO và EU đang sử dụng "những tuyên bố sai sự thật" về "mối đe dọa từ Nga" để biện minh cho việc quân sự hóa tràn lan.

Giờ đây, họ công khai tuyên bố đang chuẩn bị chiến tranh với chúng ta, tăng ngân sách cho các cuộc tấn công quân sự.

Lập trường của NATO đã chuyển từ việc hỗ trợ Ukraine bằng vũ khí và tài chính sang chuẩn bị chiến tranh một cách công khai”, ông Putin nói.

Tổng thống lập luận, chính phủ phương Tây đang sử dụng cùng một chiến thuật đã từng được dùng để chống lại Nga.

“Ban đầu, họ tạo ra những lời đe dọa cho Nga, buộc chúng ta phải thực hiện những hành động cần thiết để tự vệ.

Và sau đó ngay lập tức buộc tội chúng ta phạm đủ mọi tội lỗi để biện minh cho việc tiếp tục chính sách tấn công của họ”, Tổng thống Putin nói và so sánh với những nỗ lực của Đức Quốc xã và các nước phương Tây khác nhằm gán cho Liên Xô là kẻ tấn công sau khi Đức phát động cuộc tấn công bất ngờ năm 1941.

Về chiến dịch máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào các thành phố Nga, ông Putin cho biết, các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự được thiết kế để "làm rung chuyển xã hội" chứ không phải để đạt được mục tiêu quân sự.

"Khi toàn bộ phương Tây đang làm việc cho Ukraine, với dòng UAV khổng lồ này, mục đích là để tạo ra sự nghi ngờ về hành động của Lực lượng vũ trang Nga", Tổng thống nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Putin lưu ý, châu Âu vẫn ngần ngại tiến hành các cuộc tấn công vào Nga từ lãnh thổ của mình vì "họ hiểu sẽ có sự trả đũa".

Nhà lãnh đạo Nga đưa ra những phát biểu này hôm 23/6 trong một buổi lễ tại Điện Kremlin dành cho các học viên tốt nghiệp của các học viện quân sự, an ninh và thực thi pháp luật của Nga.

Các nước thành viên NATO ở châu Âu và Canada đã tăng chi tiêu quốc phòng thêm 20% tính theo giá trị thực vào năm 2025, đạt tổng cộng 574 tỷ USD, với lý do được cho là "mối đe dọa từ Nga".

Nga đã bác bỏ những suy đoán họ có kế hoạch tấn công các nước NATO là "vô lý".