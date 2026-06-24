HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ông Putin: Phương Tây không còn che giấu kế hoạch chiến tranh với Nga

Hoàng Vân
|

Ngày 23/6, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, các quốc gia phương Tây không còn che giấu việc chuẩn bị chiến tranh với Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Các nhà lãnh đạo NATO và EU đang sử dụng "những tuyên bố sai sự thật" về "mối đe dọa từ Nga" để biện minh cho việc quân sự hóa tràn lan.

Giờ đây, họ công khai tuyên bố đang chuẩn bị chiến tranh với chúng ta, tăng ngân sách cho các cuộc tấn công quân sự.

Lập trường của NATO đã chuyển từ việc hỗ trợ Ukraine bằng vũ khí và tài chính sang chuẩn bị chiến tranh một cách công khai”, ông Putin nói.

Tổng thống lập luận, chính phủ phương Tây đang sử dụng cùng một chiến thuật đã từng được dùng để chống lại Nga.

“Ban đầu, họ tạo ra những lời đe dọa cho Nga, buộc chúng ta phải thực hiện những hành động cần thiết để tự vệ.

Và sau đó ngay lập tức buộc tội chúng ta phạm đủ mọi tội lỗi để biện minh cho việc tiếp tục chính sách tấn công của họ”, Tổng thống Putin nói và so sánh với những nỗ lực của Đức Quốc xã và các nước phương Tây khác nhằm gán cho Liên Xô là kẻ tấn công sau khi Đức phát động cuộc tấn công bất ngờ năm 1941.

Về chiến dịch máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào các thành phố Nga, ông Putin cho biết, các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự được thiết kế để "làm rung chuyển xã hội" chứ không phải để đạt được mục tiêu quân sự.

"Khi toàn bộ phương Tây đang làm việc cho Ukraine, với dòng UAV khổng lồ này, mục đích là để tạo ra sự nghi ngờ về hành động của Lực lượng vũ trang Nga", Tổng thống nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Putin lưu ý, châu Âu vẫn ngần ngại tiến hành các cuộc tấn công vào Nga từ lãnh thổ của mình vì "họ hiểu sẽ có sự trả đũa".

Nhà lãnh đạo Nga đưa ra những phát biểu này hôm 23/6 trong một buổi lễ tại Điện Kremlin dành cho các học viên tốt nghiệp của các học viện quân sự, an ninh và thực thi pháp luật của Nga.

Các nước thành viên NATO ở châu Âu và Canada đã tăng chi tiêu quốc phòng thêm 20% tính theo giá trị thực vào năm 2025, đạt tổng cộng 574 tỷ USD, với lý do được cho là "mối đe dọa từ Nga".

Nga đã bác bỏ những suy đoán họ có kế hoạch tấn công các nước NATO là "vô lý".

Theo RT
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại