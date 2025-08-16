Ông Putin nói xung đột Ukraine có thể tránh được nếu ông Trump là Tổng thống vào năm 2022

Tiêu điểm

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng cuộc chiến ở Ukraine sẽ không xảy ra nếu ông Donald Trump là Tổng thống Mỹ vào năm 2022.

Ông Putin cho biết vào năm 2022, ông đã cố gắng thuyết phục Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Joe Biden tránh để tình hình tiến triển đến mức "có thể xảy ra hậu quả nghiêm trọng dưới hình thức hành động quân sự".

“Tổng thống Trump và tôi đã thiết lập một mối quan hệ rất tốt đẹp, mang tính thực tiễn và đáng tin cậy. Và tôi có mọi lý do để tin rằng bằng cách đi theo con đường này, chúng ta có thể đạt được – và càng sớm càng tốt – kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine,” ông Putin nói.

Bối cảnh

Phát ngôn của Tổng thống Putin được ra tại cuộc họp báo ở Alaska trong khuôn khổ thượng đỉnh Mỹ-Nga diễn ra vào ngày 15/8.

Theo Nhà Trắng, thượng đỉnh lần này được tổ chức theo lời đề nghị từ phía Nga.

Dù diễn ra trong bầu không khí tích cực cởi mở nhưng cuối cùng hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin kết thúc mà không có thỏa thuận cụ thể được ký kết.

Họ nói gì - nghĩ gì?

Chia sẻ với Fox News sau cuộc gặp với Tổng thống Putin, Tổng thống Trump đã chấm điểm 10 trên thang điểm từ 1 đến 10 cho cuộc gặp này.

Ông cũng cho biết vẫn còn nhiều việc phải làm nhưng có vẻ vô cùng lạc quan. Theo ông, hai bên đã nhất trí về "nhiều điểm" nhưng vẫn còn một số điểm chưa được giải quyết. "Sẽ không có thỏa thuận nào cho đến khi có thỏa thuận thực sự", Tổng thống Trump nhấn mạnh. Ông cho biết sẽ gọi cho NATO và Tổng thống Zelensky ngay sau cuộc gặp này.

Tổng thống Putin thì phát biểu rằng: "Tôi tin chắc rằng di sản này sẽ giúp chúng ta xây dựng lại và thúc đẩy mối quan hệ bình đẳng và cùng có lợi ở giai đoạn mới này, ngay cả trong những điều kiện khó khăn nhất."

"Tôi có mọi lý do để tin rằng nếu đi theo con đường này, chúng ta có thể chấm dứt xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt", ông chủ Điện Kremlin nhấn mạnh. Ông cho biết Nga muốn "khôi phục sự cân bằng an ninh công bằng ở châu Âu và trên toàn thế giới". "An ninh của Ukraine cũng cần được đảm bảo."

Đáng chú ý

Tổng thống Putin đề xuất địa điểm diễn ra cuộc gặp tiếp theo là Moscow (Nga) và Tổng thống Trump không loại trừ khả năng này.