Ông Putin nói về những nhiệm vụ định mệnh

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tuyên bố được ông Putin đưa ra tại một cuộc họp báo sau chuyến thăm Tajikistan để tham dự hội nghị thượng đỉnh CIS: "Quân đội Nga đang giải quyết những nhiệm vụ định mệnh cho đất nước chúng ta, cả những người ở tuyến đầu, trực tiếp ở tiền tuyến, và tất nhiên, cả những người chỉ huy nữa".

Tổng thống Putin cho biết thêm khi được hỏi tại sao ông lại tổ chức cuộc họp với quân đội vào đúng ngày sinh nhật của mình, ngày 7 tháng 10: "Vận mệnh của nước Nga, ở một mức độ đáng kể, luôn nằm hoàn toàn trong tay người dân Nga, nhưng hiện tại lực lượng vũ trang của chúng ta đang ở tuyến đầu, trên tuyến đầu theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng", hãng Sputnik dẫn phát biểu của ông Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẽ có thể công bố sự xuất hiện của các loại vũ khí mới trong tương lai gần.

"Chúng tôi đang cập nhật thông tin và tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có cơ hội công bố trong tương lai gần những loại vũ khí mới mà chúng tôi đã từng công bố", Putin nói.

Ông chủ Điện Kremlin còn cho biết thêm rằng phản ứng của Nga trước nỗ lực của Ukraine nhằm sở hữu tên lửa Tomahawk do Mỹ sản xuất sẽ là tăng cường hệ thống phòng không quốc gia.

"Phản ứng của chúng tôi là tăng cường hệ thống phòng không của Liên bang Nga", Putin nói.

Tổng thống Putin đồng thời còn gọi các cuộc thảo luận về việc gửi tên lửa Tomahawk tới Ukraine là "hành động tống tiền phô trương".

Cũng tại cuộc họp báo sau chuyến thăm Tajikistan, Tổng thống Putin cho biết Nga có thể đưa ra giải pháp để giải quyết tình hình ở Gaza.

"Tôi nghĩ Nga có điều gì đó muốn nói và muốn đề xuất để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh theo cách này hay cách khác trong quá trình thực hiện các thỏa thuận đã đạt được", ông Putin nói.

Tổng thống cho biết thêm rằng, xét đến mức độ tin cậy giữa Nga và Palestine, sự tham gia của Moscow vào việc giải quyết vấn đề ở Gaza có thể là điều cần thiết.

Tổng thống Vladimir Putin cũng cho biết Nga và Mỹ hiểu rõ hướng đi mà họ cần thực hiện để đưa cuộc xung đột ở Ukraine đến hồi kết thúc một cách hòa bình.

"Chúng tôi không tiết lộ toàn bộ chi tiết về những gì đã được thảo luận tại Anchorage. Chúng tôi chỉ nói rằng, nhìn chung, Mỹ và Nga đã có sự hiểu biết chung về hướng đi và mục tiêu cần theo đuổi để chấm dứt xung đột này bằng biện pháp hòa bình", ông Putin nói.

Nga và Mỹ tiếp tục hoạt động trong khuôn khổ được thiết lập theo các thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Alaska vào giữa tháng 8.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực giải quyết các vấn đề hòa bình và tình hình ở Trung Đông là một ví dụ điển hình, Putin cho biết.

"Ông Trump chắc chắn đang nỗ lực, chắc chắn đang giải quyết những vấn đề này. Các vấn đề về đạt được hòa bình và giải quyết các tình hình quốc tế phức tạp. Ví dụ điển hình nhất là tình hình ở Trung Đông.

Nếu chúng ta thành công trong việc hoàn thành mọi điều mà ông Trump mong muốn, mọi điều ông ấy đã nói và những gì ông ấy đang cố gắng thực hiện, thì đó sẽ là một sự kiện lịch sử", tổng thống Nga nói.

Khi nói về việc trao giải Nobel Hòa bình cho một người khác ngoài Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Vladimir Putin cho biết ông không có bình luận gì và không có quyền quyết định.

Trước đó trong ngày, Ủy ban Nobel tại Oslo đã công bố giải Nobel Hòa bình năm 2025 đã được trao cho nhà lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado.

Bình luận về phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 9 tháng 10 rằng Kiev sẽ đề cử Trump cho giải thưởng nếu Mỹ gửi tên lửa Tomahawk, tổng thống cho biết việc liên kết giải thưởng với việc cung cấp vũ khí cho Ukraine là điều vô lý.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tính mới mẻ trong khả năng răn đe hạt nhân của Nga cao hơn so với các quốc gia khác.

"Tính mới mẻ trong khả năng răn đe hạt nhân của chúng tôi cao hơn bất kỳ quốc gia hạt nhân nào khác và chúng tôi đang tích cực phát triển tất cả những điều này", ông Putin nhấn mạnh.

Ông Putin cũng cho biết thêm rằng nhiều quốc gia đang xem xét và chuẩn bị tiến hành các cuộc thử hạt nhân.

"Một số chuyên gia tin rằng cần phải tiến hành thử nghiệm thực địa, và ở một số quốc gia, họ đang cân nhắc điều này, theo như chúng tôi biết, họ thậm chí đang chuẩn bị. Vì vậy, tôi đã nói rằng nếu họ làm vậy, chúng tôi cũng sẽ làm như vậy", ông Putin nói, đồng thời cho biết thêm rằng các cuộc thử nghiệm vũ khí mới đang diễn ra thành công.

Tổng thống Vladimir Putin cho biết việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới (START) không phải là điều quan trọng đối với Nga.

"Nếu phía Mỹ quyết định họ không cần điều này, thì nó hoàn toàn không quan trọng đối với chúng tôi. Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch", Putin cho biết.

Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẵn sàng đàm phán với Mỹ về các vấn đề kiểm soát vũ khí. Ông nói thêm rằng hiện nay trên thế giới đang diễn ra một cuộc chạy đua vũ trang nhất định.

Ông chủ Điện Kremlin gọi việc thành lập định dạng hợp tác CIS Plus giữa Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) và các quốc gia và tổ chức quốc tế khác là một quyết định quan trọng.

"Đây là một quyết định quan trọng, vì nó khiến tổ chức này không còn là một cuộc tụ họp gia đình nữa, mà mang lại cho nó địa vị của một tổ chức quốc tế thực sự", Putin nhấn mạnh và cho biết thêm rằng có rất nhiều người sẵn sàng làm việc theo định dạng CIS Plus.

Tổng thống Putin cho biết hội nghị thượng đỉnh Nga-Ả Rập đã bị hoãn theo sáng kiến của ông, vì ông không muốn can thiệp vào tiến trình hòa bình ở Trung Đông.

"Chúng tôi đã đồng ý hoãn cuộc họp, Nga và Liên đoàn Ả Rập, đó là sáng kiến của tôi. Tôi làm như vậy vì tôi không muốn can thiệp vào tiến trình mà chúng tôi hy vọng hiện đã được thiết lập tốt và đang tiến triển, nhân tiện, theo sáng kiến và với sự tham gia trực tiếp của Tổng thống Trump tại Trung Đông", Putin nói.

Ông cho biết thêm rằng Nga có mức độ tin tưởng cao với các nước Ả Rập, bao gồm cả Palestine.