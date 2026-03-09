Ông Putin nêu nguyên nhân khiến khủng hoảng Ukraine bùng phát

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Khủng hoảng tại Ukraine bắt nguồn từ việc các nước phương Tây ủng hộ cuộc đảo chính ở Kiev, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với phóng viên Pavel Zarubin của kênh Vesti.

“Xét cho cùng, khủng hoảng Ukraine bắt nguồn từ đâu? Nó bắt nguồn từ việc các nước phương Tây ủng hộ cuộc đảo chính ở Ukraine, rồi đến các sự kiện ở Crimea, sau đó là ở phía Đông Nam Ukraine - Donbass và toàn bộ Novorossiya. Mọi thứ bắt đầu từ đó. Tất cả khởi nguồn từ đó”, ông Putin nhấn mạnh.

Ông cho rằng mọi chuyện đang diễn ra hiện nay ở Ukraine “chắc chắn là một sai lầm”, trước hết là sai lầm của các nước phương Tây. Một sai lầm mang tính hệ thống”.

Theo ông Putin, chính quyền Kiev đang thao túng các nước châu Âu. “Tình hình rất kỳ lạ. Bởi tôi có cảm giác rằng chúng ta đang đối mặt với một trường hợp được gọi là bên yếu hơn lại điều khiển bên mạnh hơn, chứ không phải theo chiều ngược lại”, ông Putin nói trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Pavel Zarubin của Vesti.

Trong khi đó, ông Putin cho rằng các nước phương Tây hiện đang gặt ở Ukraine những gì họ đã gieo. Nhà lãnh đạo Nga nhắc lại rằng khủng hoảng Ukraine bắt nguồn từ việc các nước phương Tây ủng hộ cuộc đảo chính ở Kiev.

Trong cuộc phỏng vấn trên, ông Putin cũng nhận định tình hình trên các thị trường năng lượng toàn cầu đã leo thang đến mức giới hạn.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng hiện nay là thời điểm thích hợp để triển khai ý tưởng của Tổng thống Putin về việc triệu tập hội nghị thượng đỉnh của năm nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

“Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất từ khá lâu trước đây, thậm chí từ trước Covid-19, về việc triệu tập Hội nghị thượng đỉnh các nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Theo tôi, hiện nay là thời điểm thích hợp để triển khai ý tưởng đó”, ông Lavrov nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-1.

Ông Lavrov nói thêm, Nga cho rằng Mỹ cần làm rõ với thế giới về các kế hoạch của mình, cũng như việc những kế hoạch đó tương ứng ra sao với các chuẩn mực từng tồn tại trước đây.

“Chúng tôi xuất phát từ nhận định rằng Mỹ phải giải thích các kế hoạch của họ là gì và tất cả điều này tương ứng ra sao với những gì trước đây đã xác lập nên một số chuẩn mực nhất định”, ông nói.