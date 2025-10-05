Ông Putin nêu lý do tin Mỹ sẽ không gửi Tomahawk cho Ukraine: Ông Trump biết lắng nghe

Ông Putin: Mỹ sẽ không gửi Tomahawk

Phó Tổng thống JD Vance hôm Chủ nhật cho biết ông Trump có thể đồng ý bán tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất cho các nước châu Âu, và từ đây gửi tới Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky đã nhấn mạnh rằng Ukraine cần vũ khí tầm xa mạnh hơn để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga, và đã nhắc lại yêu cầu này trong cuộc gặp với ông Trump tại New York vào tháng trước.

Tại một hội nghị chính sách đối ngoại của Nga vào thứ Năm, ông Putin cho rằng ông Trump sẽ quyết định không cung cấp tên lửa cho Ukraine. Ông mô tả tổng thống Mỹ là người "thích gây sốc một chút" nhưng cũng "biết cách lắng nghe".

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump tại cuộc gặp ở Alaska. Ảnh: NYT

Nếu Mỹ thực sự gửi tên lửa Tomahawk tới Ukraine, ông Putin nói, động thái này sẽ dẫn đến "một giai đoạn leo thang mới về chất". Tuy nhiên, ông tiếp tục dự đoán rằng cuối cùng ông Trump sẽ từ chối yêu cầu của Ukraine, một phần vì sự trọng tâm hướng nội của Mỹ dưới thời chính quyền Trump.

"Điều tôi thấy là, cho đến nay, giới lãnh đạo Mỹ vẫn có xu hướng theo đuổi một chính sách khác", ông Putin nói, "tập trung vào việc đạt được các mục tiêu phát triển quốc gia, theo cách họ hiểu".

Sau đó, ông Putin tiếp tục khẳng định rằng Nga cuối cùng sẽ thắng thế, bất kể Kiev nhận được vũ khí gì.

"Điều này sẽ không thay đổi cán cân quyền lực trên chiến trường", ông Putin nói.

Tomahawk có tầm bắn 1.500 dặm, gấp hơn bảy lần tầm bắn của hệ thống tên lửa Mỹ ATACMS mà Ukraine đã nhận được năm ngoái. Tuy nhiên, Tomahawk cũng là một hệ thống vũ khí phức tạp về mặt kỹ thuật mà quân đội Mỹ cần giữ lại cho mục đích sử dụng riêng của mình, và các nhà phân tích ở Ukraine và phương Tây cũng nghi ngờ rằng chính quyền Trump sẽ đồng ý cung cấp tên lửa.

Việc tiếp nhận Tomahawk là "khó có thể tưởng tượng được trong tương lai gần", Mykhailo Samus, giám đốc Mạng lưới Nghiên cứu Địa chính trị mới tại Kiev, cho biết.

Chiến lược của Kremlin

Những bình luận của ông Putin cho thấy chiến lược của Điện Kremlin là gạt bỏ những lời đe dọa của ông Trump và dành cho ông những lời khen ngợi vẫn không hề thay đổi.

Nhà lãnh đạo Nga dường như không hề nao núng ngay cả trước dự đoán của ông Trump hồi tháng trước rằng Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ của mình với đủ sự hỗ trợ từ châu Âu, và trước việc ông Trump coi thường Nga là "hổ giấy".

Kiev coi việc mua sắm vũ khí tầm xa hạng nặng là một biện pháp tiềm năng để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo của Nga. Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái sản xuất trong nước để tấn công các nhà máy lọc dầu và các mục tiêu khác sâu bên trong lãnh thổ Nga, và đang phát triển một tên lửa hành trình tầm xa mang tên Flamingo mà nhà sản xuất cho biết có khả năng bay gần 2.000 dặm. Những vũ khí này không bị bất kỳ hạn chế nào mà các đối tác phương Tây của Ukraine đặt ra đối với vũ khí có thể tấn công các thành phố lớn và các mục tiêu khác ở Nga.

Ông Putin đã cảnh báo rằng bất kỳ vũ khí mới nào của Mỹ cung cấp cho Ukraine sẽ kéo nước này vào sâu hơn trong cuộc chiến.

Hôm thứ Năm, ông Putin đã đưa ra lập luận tương tự khi được hỏi về khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

"Liệu điều này có làm tổn hại đến mối quan hệ của chúng ta, vốn đã nhìn thấy chút ánh sáng cuối đường hầm? Chắc chắn là có", ông Putin nói, lập luận rằng quân nhân Mỹ sẽ cần hỗ trợ Ukraine bắn tên lửa Tomahawk nếu họ muốn nhận được chúng.