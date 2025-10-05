Ông Putin: 'Nếu không có dầu thô của Nga, giá dầu sẽ tăng vọt lên 100 USD/thùng'

Ảnh minh họa

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng giá dầu thô toàn cầu có thể tăng vọt vượt ngưỡng 100 USD/thùng nếu nguồn cung từ Nga bị loại bỏ khỏi thị trường.

Phát biểu tại một diễn đàn kinh tế ở Nga hôm 3/10 được hãng thông tấn Interfax dẫn lại, ông Putin nhấn mạnh: “Không thể tưởng tượng được rằng việc mất đi lượng dầu mỏ của Nga sẽ không gây ra tác động. Nếu loại bỏ nhà sản xuất và thương nhân Nga – những người đang cung cấp một phần đáng kể dầu mỏ cho thế giới, giá dầu sẽ lập tức tăng vọt, vượt trên 100 USD/thùng.”

Theo ông Putin, mức giá này sẽ không mang lại lợi ích cho nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là các quốc gia châu Âu vốn đang gặp khó khăn về tăng trưởng.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đẩy mạnh nỗ lực nhằm thuyết phục các khách hàng lớn còn lại ngừng nhập khẩu dầu thô từ Nga. Trong số đó, Ấn Độ – nước nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới và là khách hàng lớn thứ hai của Nga sau Trung Quốc – đang chịu áp lực đáng kể từ Washington.

Kể từ khi xung đột Nga – Ukraine xảy ra, Ấn Độ đã gia tăng mua dầu thô Nga giá rẻ, vốn bị phương Tây hạn chế, nhằm cắt giảm chi phí nhập khẩu năng lượng. Tuy nhiên, Chính quyền Tổng thống Donald Trump liên tục chỉ trích New Delhi, coi đây là yếu tố giúp Nga duy trì nguồn thu từ dầu khí.

Trong các cuộc trao đổi gần đây, phía Ấn Độ khẳng định sẽ tiếp tục duy trì nguồn nhập khẩu từ Nga, đồng thời đưa ra đề xuất có thể giảm mua dầu Nga nếu Mỹ cho phép tiếp cận các nguồn cung từ Iran và Venezuela – hai nước hiện cũng đang bị áp lệnh trừng phạt.

Theo dữ liệu theo dõi tàu chở dầu do Reuters công bố ngày 30/9, trong bốn tuần tính đến 28/9, Nga đã xuất khẩu trung bình 3,62 triệu thùng dầu thô mỗi ngày (bpd) bằng đường biển. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 5/2024, bất chấp việc Washington liên tục gây áp lực với các khách hàng lớn của Nga. Tuy nhiên, mặc dù khối lượng xuất khẩu tăng mạnh, doanh thu từ dầu khí của Nga lại dự kiến giảm 23% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ giá dầu thô quốc tế giảm và đồng ruble tăng giá, theo ước tính của Reuters.

Ngoài Ấn Độ, Báo cáo mới từ Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch (CREA, trụ sở tại Helsinki, Phần Lan) cho biết, trong nửa đầu năm 2025, Đài Loan (Trung Quốc) đã nhập khẩu 1,9 triệu tấn naphta từ Nga, trị giá 1,3 tỷ USD - cao gấp 6 lần mức trung bình cùng kỳ 3 năm trước. Naphta là nguyên liệu chủ chốt trong ngành hóa dầu và sản xuất bán dẫn, lĩnh vực vốn được coi là huyết mạch của nền kinh tế này.

Theo Oilprice﻿



