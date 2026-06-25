HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ông Putin được giới thiệu các mẫu máy bay 'vượt trội nhập khẩu' của Nga

Bạch Dương
|

Nhà sản xuất nói với ông Putin rằng máy bay thay thế nhập khẩu có chất lượng vượt trội sản phẩm hợp tác với nước ngoài trước kia.

- Ảnh 1.

Trong chuyến thăm Zhukovsky, gần Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thị sát các mẫu máy bay mới của nước này. Người đứng đầu Điện Kremlin đã được xem các loại phi cơ Il-114-300, SJ-100 và MS-21.

Tổng thống Putin nghe ông Vadim Badekha, Giám đốc điều hành Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất; ông Vitaly Naryshkin, Kỹ sư trưởng của MS-21; ông Kirill Kuznetsov, Kỹ sư trưởng của SJ-100; ông Daniil Brenerman, Giám đốc điều hành của JSC Il; và ông Denis Pogodin, Phó Giám đốc thứ nhất của Nhà máy Hàng không P.A. Voronin thuyết trình về những phi cơ chở khách thế hệ mới.

Tại cuộc họp với ngành hàng không, ông Putin sau khi nghe thuyết trình đã tuyên bố máy bay Nga vượt trội hơn so với sản phẩm phương Tây ở nhiều khía cạnh.

Người đứng đầu nhà nước nhấn mạnh do một vài yếu tố, chủ yếu là áp lực trừng phạt, Nga đã buộc phải thực hiện, nhưng đã thành công, khi đạt được mục tiêu thay thế hoàn toàn nhập khẩu trong ngành công nghiệp sản xuất máy bay.

- Ảnh 2.

Ông Putin đánh giá rất cao những loại máy bay chở khách thế hệ mới của Nga.

SJ-100 là phiên bản thay thế hàng nhập khẩu của dòng máy bay thân hẹp tầm ngắn. Cho đến năm 2022, các phi cơ Superjet vẫn được sản xuất bằng linh kiện nước ngoài, nhưng sau hàng loạt lệnh trừng phạt của phương Tây, thiết kế đã phải sửa đổi lại hoàn toàn.

Il-114-300 là máy bay cánh quạt hiện đại hóa, có khả năng chở 50 - 68 hành khách và được thiết kế để thay thế các phi cơ An-24 và An-26 đã lỗi thời.

Cuối cùng, MS-21-310 là phiên bản cơ sở của máy bay chở khách tầm trung do Nga chế tạo, với sức chứa lên đến 175 hành khách và tầm bay tối đa 3.830km.

Sau khi các công ty nước ngoài rút khỏi dự án, chiếc máy bay này cũng đã được chuyển đổi hoàn toàn sang sử dụng các hệ thống và linh kiện trong nước.

Theo Topwar
"Đất vàng" không còn gọi tên Trung Quốc: "Đại bàng số 1" chọn Việt Nam đầu tư vào lĩnh vực thế giới đua nhau chiếm lĩnh
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Nga

máy bay

ông Putin

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại