Năm 2025, ông Putin đã triệu tập giới lãnh đạo quân đội để nghe báo cáo và đặt ra mục tiêu cho năm 2026 - "phá vỡ NATO và EU từ bên trong".

Tờ New York Times (NYT) đưa tin này, dẫn lời các quan chức nắm rõ chi tiết cuộc gặp.

Theo nguồn tin, Moldova giữ vị trí then chốt trong bản kế hoạch này. Đại diện của các cơ quan tình báo phương Tây nói rõ, việc chinh phục Ukraine đứng đầu danh sách ưu tiên của Nga, và việc thiết lập quyền kiểm soát đối với Moldova đứng thứ hai.

Nguyên nhân là bởi Moldova có thể trở thành bàn đạp lý tưởng để Nga tiếp tục các hành động gây hấn chống lại cả Ukraine và phương Tây. Họ cho biết thêm Tổng thống Putin vẫn hy vọng chiếm được lãnh thổ ở miền Nam Ukraine để tạo ra một hành lang trên bộ nối liền Nga với Moldova.

Để đạt được những mục tiêu này, Nga đã cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử quốc hội được tổ chức tại Moldova vào ngày 28/9/2025 thông qua các cuộc tấn công mạng, thông tin sai lệch, cũng như mua phiếu và vận động tranh cử.

Chiến dịch của Điện Kremlin cũng có sự tham gia của các linh mục người Moldova, những người với phần thưởng là 1.000 USD, được cho là sẽ thuyết phục giáo dân bác bỏ cuộc trưng cầu dân ý về việc Moldova gia nhập Liên minh châu Âu, cũng như lên tiếng chống lại các chính sách thân phương Tây.

Ngoài ra, vào mùa Hè năm 2025, người Nga đã tổ chức một "trại huấn luyện" ở Serbia, nơi những người tham gia, chủ yếu là công dân Moldova. Những người này được dạy cách sử dụng súng trường, vượt qua hàng rào cảnh sát và đốt phá các tòa nhà.

Những người tham gia được trả 400 USD cho một khóa học kéo dài từ 3 đến 4 ngày. Giảng viên tại trại huấn luyện là các sĩ quan trực thuộc Cơ quan Tình báo Quân sự Nga, (GRU). Mục tiêu của trại huấn luyện là đào tạo một nhóm chiến binh được đào tạo để can thiệp vào các cuộc bầu cử, nguồn tin cho biết.

Những người ủng hộ một đảng thân Nga tập trung biểu tình ở Chisinau vài ngày trước cuộc bầu cử quốc hội năm 2025.

Các trại huấn luyện tương tự cũng được tổ chức ở Bosnia và gần Moskva. Hơn 100 thanh niên Moldova đã tham gia. Trong quá trình đào tạo, họ được dạy cách chế tạo và sử dụng thiết bị gây cháy và thiết bị nổ tự chế, cũng như cách điều khiển máy bay không người lái “có gắn thiết bị đặc biệt dành cho chất nổ hoặc gây cháy”.

Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, một số tân binh được cử đến thành phố Banja Luka ở Bosnia để thực hiện nhiệm vụ thực tế, cụ thể là xác định vị trí các tòa nhà hành chính và chính phủ, cũng như khảo sát địa điểm tiềm năng để phóng máy bay không người lái.

Tuy nhiên, trong những tuần trước cuộc bỏ phiếu, cảnh sát Moldova đã đột kích hàng trăm ngôi nhà và bắt giữ những người đang được huấn luyện, và các chuyên gia an ninh mạng Moldova, với sự hỗ trợ từ đồng minh phương Tây, đã đẩy lùi những cuộc tấn công của tin tặc.

Theo kết quả ghi nhận, Văn phòng Công tố Moldova đang điều tra hoạt động của hơn 80 người bị nghi ngờ kích động bạo loạn quy mô lớn, 12 người trong số đó đã bị buộc tội chính thức.

Theo tài liệu tòa án, những người tham gia được cho biết nếu họ thắng, "một cuộc chiến tranh sẽ nổ ra trong nước, giống như ở Ukraine".

Ít nhất 2 cá nhân có liên hệ với các trại huấn luyện này cũng bị nghi ngờ có liên quan đến hoạt động gây bất ổn khác ở Pháp và Đức.