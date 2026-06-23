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Ông Putin bác ‘luật lệ’ của phương Tây

Hải Yến
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Trong thông điệp gửi một diễn đàn quốc tế, Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra những chỉ trích đối với

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nga không chấp nhận những “luật lệ” mà phương Tây đang tìm cách áp đặt lên thế giới dựa trên các tham vọng mang tính tân thực dân.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra quan điểm trên ngày 23/6 trong thông điệp chào mừng gửi tới những người tham dự Diễn đàn Khoa học và Chuyên gia quốc tế Primakov lần thứ XII.

“Như các bạn đã biết, các nước phương Tây đang cổ vũ cho một kiểu hòa bình dựa trên các luật lệ nào đó. Tuy nhiên, không khó để nhận thấy đằng sau khẩu hiệu này là những tham vọng tân thực dân công khai. Nga, cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới, hoàn toàn không hài lòng với những "luật lệ" như vậy”, theo Trợ lý Yuri Ushakov của Tổng thống Nga dẫn lời ông Putin.

Ông Putin cũng cho rằng những “luật lệ” mà phương Tây muốn áp đặt gồm việc thiếu tôn trọng chủ quyền của các quốc gia độc lập, mong muốn can thiệp vào công việc nội bộ của các nước và gây sức ép buộc các quốc gia phải thay đổi các ưu tiên của mình.

“Chúng tôi ủng hộ những nền tảng thực sự mang tính dân chủ của trật tự thế giới, các chuẩn mực ràng buộc của luật pháp quốc tế, vai trò không thể tranh cãi của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, sự tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng giữa tất cả các quốc gia, cũng như quyền tự do lựa chọn con đường phát triển của mình”, Tổng thống Nga tuyên bố.

Ông Putin kết luận cựu Bộ trưởng Ngoại giao và cựu Thủ tướng Nga Yevgeny Primakov, người mà diễn đàn được đặt tên theo, luôn ủng hộ cách tiếp cận dựa trên đánh giá khách quan đối với các tiến trình địa chính trị và phân tích cân bằng, không thiên vị.

Trước đó, ngày 20/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhận định thế giới đang đối mặt với nguy cơ quay trở lại “luật rừng”, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của hiệp ước hữu nghị láng giềng giữa Trung Quốc và Nga.

Cùng thời điểm, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết 2 nước ủng hộ việc coi trọng sự đa dạng văn hóa và tôn trọng quyền lựa chọn con đường phát triển riêng của mỗi quốc gia. Theo ông, các nước hiện đang nỗ lực xây dựng một trật tự thế giới công bằng và dân chủ hơn.

Ông Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký tuyên bố về việc hình thành một thế giới đa cực và kiểu quan hệ quốc tế mới.

Tổng thống Nga khẳng định thỏa thuận này sẽ trở thành nền tảng cho sự phát triển bền vững hướng tới việc xây dựng một thế giới đa cực.

Theo IZ
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