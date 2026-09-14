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Ông Phan Anh Sơn tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Anh Văn
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Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.

Chiều 14/9, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành phiên trọng thể.

Theo thông báo tại Đại hội, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII đã thảo luận và thống nhất bầu các chức danh lãnh đạo. Cụ thể, Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII gồm 97 vị, Ban Thường vụ gồm 22 vị.

Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.

Ông Phan Anh Sơn tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam năm 2026 - Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tặng hoa chúc mừng ông Phan Anh Sơn và Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII. (Ảnh: Quang Vinh)

Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn sinh năm 1975, quê quán TP Hà Nội. Ông có trình độ Đại học chuyên ngành tiếng Anh, Thạc sĩ Quản lý công, Thạc sĩ Ngôn ngữ học ứng dụng, Tiến sĩ Quan hệ quốc tế; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Phan Anh Sơn là đại biểu Quốc hội khóa XVI .

Xuất phát điểm là giáo viên tại một số trường ở Hà Nội, từ tháng 5/2006, ông Phan Anh Sơn làm việc tại Phòng Chính trị, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội (nhân sự thuộc diện Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Bộ Ngoại giao quản lý).

Từ năm 2008, ông chuyển sang lĩnh vực đối ngoại, công tác tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, sau đó là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ông từng giữ các chức vụ: Trưởng ban Điều phối viện trợ nhân dân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân.

Từ tháng 9/2023, ông Phan Anh Sơn giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

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Anh Sơn

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

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