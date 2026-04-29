Ông Phạm Quốc Hưng giữ chức Chánh án TAND TPHCM

Tân Châu |

Ông Phạm Quốc Hưng - Phó Chánh án TAND tối cao, được bổ nhiệm giữ chức Chánh án TAND TPHCM.

Chiều 29/4, TAND TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định về nhân sự .

Theo quyết định của Chánh án TAND tối cao, ông Phạm Quốc Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh án TAND tối cao, được phân công và bổ nhiệm giữ chức Chánh án TAND TPHCM. Thời hạn bổ nhiệm không quá 2 năm kể từ ngày 29/4.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng (bên trái) trao quyết định cho ông Phạm Quốc Hưng

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang (bên trái) tặng hoa chúc mừng ông Phạm Quốc Hưng.

Ông Phạm Quốc Hưng sinh năm 1973, quê quán Hà Nội. Ông Hưng có trình độ thạc sĩ luật, là thẩm phán cao cấp, có nhiều năm công tác tại TAND tối cao. Ông từng giữ các chức vụ: Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng, Trưởng phòng Tổng hợp Vụ Thống kê - Tổng hợp, Vụ trưởng Thống kê - Tổng hợp...

Tháng 3/2019, ông Phạm Quốc Hưng được bổ nhiệm giữ chức Chánh án TAND tỉnh Hòa Bình. Đến tháng 11/2020, ông Hưng được Quốc hội phê chuẩn làm Thẩm phán TAND tối cao.

Ngày 7/4/2022, ông Phạm Quốc Hưng được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh án TAND tối cao.

Đại biểu tham dự buổi lễ tại TAND TPHCM chiều 29/4.

