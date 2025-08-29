HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
ANH VĂN |

Bộ Chính trị bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Chiều 29/8, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định, ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ông Phạm Gia Túc được bổ nhiệm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng - Ảnh 1.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định cho ông Phạm Gia Túc. (Ảnh: TTXVN)

Tân Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc sinh năm 1965, quê quán tỉnh Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình). Ông là Thạc sĩ quản lý hành chính công, Cử nhân kinh tế.

Ông Phạm Gia Túc từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Tháng 4/2021, ông Túc được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau đó hơn 3 năm, vào tháng 11/2024, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

