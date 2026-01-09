Ngày 9/1, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định, ông Phạm Đại Dương , Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XV, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho tân Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ Phạm Đại Dương và phát biểu giao nhiệm vụ.

Trưởng Ban tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định cho ông Phạm Đại Dương.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, ông Trương Quốc Huy đã có đơn gửi Bộ Chính trị xin thôi giữ các chức vụ tại tỉnh Phú Thọ và thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội vì lý do cá nhân. Bộ Chính trị đồng ý cho ông Trương Quốc Huy thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các chức danh liên quan, được nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng tin tưởng tân Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương sẽ cùng tập thể cấp ủy tỉnh Phú Thọ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu tỉnh Phú Thọ phát huy các kết quả đã đạt được sau khi sáp nhập tỉnh, thực hiện tốt chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất.

Ông Phạm Đại Dương sinh ngày 6/2/1974, tại Hà Nội. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản lý khoa học và Công nghệ, Cử nhân Hóa học, Cử nhân Ngân hàng; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Phạm Đại Dương có thời gian dài công tác tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và từng đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng phòng phụ trách Phòng Hợp tác quốc tế và Xúc tiến đầu tư; Phó Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban phụ trách rồi Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Sau đó, ông Phạm Đại Dương giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, kiêm Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Từ tháng 8/2018, ông được điều động về địa phương và đảm nhiệm các chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên; Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên.

Tháng 1/2025, Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm ông Phạm Đại Dương, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương (nay là Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương).