Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã tuyên bố rút toàn bộ lực lượng biên phòng Nga khỏi nước này, những người đã đóng quân tại đây từ năm 1992.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan trong một tiền đồn quân đội.

Theo tờ Panorama của Armenia, Thủ tướng Nikol Pashinyan đã phát biểu điều này trong họp báo sau cuộc họp chính phủ ở Yerevan.

"Chúng tôi biết ơn lực lượng biên phòng Nga vì đã bảo vệ biên giới của chúng tôi trong suốt những năm qua. Nhưng tôi nghĩ trong những năm tới, Armenia sẽ phải hoàn toàn gánh vác trách nhiệm bảo vệ biên giới quốc gia", ông Pashinyan nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo nói thêm, giống như Nga, Armenia là một quốc gia có chủ quyền: "Chủ quyền và độc lập của chúng ta rất quan trọng, cũng như quyền tự chủ và độc lập trong việc hoạch định chính sách".

Thủ tướng Pashinyan cũng cho rằng việc bãi bỏ luật về việc Armenia gia nhập EU là điều không thể, vì theo ông, người dân đã thực sự ủng hộ luật này bằng cách bầu ra quốc hội.

Một tuần trước chuyến thăm Moskva theo kế hoạch, người đứng đầu Chính phủ Armenia tuyên bố mục tiêu của cuộc đối thoại với Nga là tìm ra các giải pháp.

"Tôi không nghĩ có những tình huống mà việc tìm ra giải pháp là bất khả thi. Tôi nhắc lại, chúng tôi chưa từng, hiện không có và sẽ không bao giờ có mong muốn hay ý định nhằm mục tiêu gây hại cho Nga. Chúng tôi cũng mong đợi điều tương tự từ phía Nga", ông nói thêm.

Một trạm gác trên đường biên giới giữa Nga và Armenia.

Lực lượng biên phòng Nga đã dần dần ngừng các hoạt động của họ tại Armenia. Cụ thể vào ngày 1/8/2024, các đại diện của Cục Biên phòng thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga đã hoàn thành nhiệm vụ tại Sân bay Quốc tế Yerevan.

Từ tháng 1/2025, lính biên phòng Nga đã ngừng hoàn toàn làm nhiệm vụ tại trạm kiểm soát Agarak trên biên giới Armenia với Iran, và từ tháng 2 cùng năm - tại trạm kiểm soát trên biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Mặc dù vậy, phe đối lập thân Nga ở Armenia chủ trương đưa một lực lượng "gìn giữ hòa bình" của Khối CSTO vào lãnh thổ nước này - điều vẫn bị phản đối kịch liệt.

Theo Militarnyi