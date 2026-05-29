HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ông nội 80 tuổi chở cháu đi làm thủ tục thi lớp 10, động viên bằng bát phở nóng

Hoa Trà
|

Giữa mùa thi lớp 10 Hà Nội, cụ ông 80 tuổi tóc bạc ân cần chở cháu đi làm thủ tục, chuẩn bị bữa sáng ấm áp khiến nhiều người xúc động trước tình cảm gia đình.

Giữa dòng người vội vã đưa con đến điểm thi Trường THCS Chu Văn An sáng 29/5, hình ảnh cụ ông tóc bạc chở cháu nội đến trường thu hút sự chú ý của nhiều người. Ông Trần Quang Huy (80 tuổi, trú tại Hà Nội) chia sẻ từ sáng sớm đã chuẩn bị để đưa cháu đi thi với mong muốn tiếp thêm tinh thần cho cháu trước kỳ thi quan trọng.

“Bố mẹ cháu hôm nay đều phải đi làm nên ông đồng hành cùng cháu”, ông Huy nói.

Năm nay, gia đình ông có tới 3 cháu dự thi lớp 10, gồm 2 cháu ngoại và 1 cháu nội. Cháu nội sống cùng nên được ông “ưu tiên” đưa đi làm thủ tục. Trước giờ đến điểm thi, ông Huy còn đưa cháu đi ăn phở nóng để lấy tinh thần. Với ông, sự động viên giản dị ấy cũng là cách giúp cháu bớt áp lực trước kỳ thi được xem là căng thẳng nhất sau nhiều năm học.

Ông Trần Quang Huy đưa cháu nội đến điểm thi tại Trường THCS Chu Văn An.

Cháu nội của ông Huy là em Trần Phúc Thịnh - Học sinh Trường THCS Láng Thượng. Nam sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp tiếng Nhật của Trường THPT Kim Liên và đặt mục tiêu đạt khoảng 25,5 - 26 điểm trong kỳ thi năm nay. “Những ngày gần thi em không tạo áp lực cho bản thân, em nghĩ quan trọng nhất là giữ tinh thần thoải mái”, Thịnh nói.

Sĩ tử bày tỏ việc được ông trực tiếp đưa đi làm thủ tục dự thi khiến em cảm thấy có thêm động lực và tinh thần để cố gắng hơn trong kỳ thi lần này.

“Em rất xúc động khi ông lớn tuổi nhưng vẫn dậy sớm đưa em đi làm thủ tục. Em sẽ cố gắng học tập và làm bài thật tốt để không phụ lòng gia đình”, Thịnh cho hay.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm nay sẽ diễn ra trong các ngày 30 và 31/5. Đây tiếp tục là kỳ thi có tính cạnh tranh cao khi số lượng học sinh đăng ký dự thi lớn hơn nhiều so với chỉ tiêu tuyển sinh của các trường công lập.

Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin tại các điểm thi, đã bố trí lực lượng thanh niên tình nguyện để hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh di chuyển vào điểm thi, phòng thi nhanh chóng, thuận lợi, tránh ùn tắc.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo thành phố cũng yêu cầu UBND các xã, phường bố trí địa điểm chờ cho phụ huynh tại khu vực gần điểm thi. Việc này nhằm giúp phụ huynh có nơi nghỉ trong thời gian chờ đón con, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Các địa điểm chờ được yêu cầu bảo đảm điều kiện cần thiết như quạt, chỗ ngồi, nước uống phù hợp; đồng thời góp phần hạn chế tình trạng tập trung đông người trước cổng trường, bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự khu vực điểm thi.

Trong quá trình tổ chức thi, nếu phát sinh tình huống bất thường liên quan đến sức khỏe hoặc các sự cố khác, các điểm thi phải báo cáo ngay về Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố để được hướng dẫn xử lý kịp thời.

Nam sinh chạy shipper bị trộm xe máy ở Hà Nội: Xót xa hoàn cảnh của nạn nhân
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại