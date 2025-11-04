Chiều 4/11, Đảng ủy Tòa án Nhân dân (TAND) Tối cao tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy TAND Tối cao nhiệm kỳ 2025-2030.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Quảng. (Ảnh: Minh Nguyệt)

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Văn Quảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, Bộ Chính trị quyết định ông Quảng thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Bộ Chính trị đồng thời điều động, phân công, giới thiệu để Quốc hội bầu ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Chánh án TAND Tối cao và chỉ định Bí thư Đảng ủy TAND Tối cao.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị ông Nguyễn Văn Quảng tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, năng lực, sở trường, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy TAND tối cao chung sức đồng lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Văn Quảng sinh năm 1969, quê quán TP Hải Phòng. Ông có trình độ Tiến sĩ Luật; Cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trong quá trình công tác, ông Quảng từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong ngành Kiểm sát như: Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng; Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, VKSND Tối cao; Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP.HCM; Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế, VKSND Tối cao; Phó Viện trưởng VKSND Tối cao.

Tháng 12/2019, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Quảng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 10/2020, ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo quyết định của Bộ Chính trị được công bố sáng 30/6/2025, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (cũ), được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mới.

Ngày 3/9/2025, Thủ tướng có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.