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Ông Nguyễn Văn Bậm Trợn, Huỳnh Hello, Cái Văn Cọp trúng cử trưởng ấp ở Cần Thơ

DUY KHANG
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Trong 1.227 người trúng cử trưởng ấp và khu vực ở Cần Thơ, có nhiều nhân vật mang tên “độc lạ” như Cái Văn Cọp, Huỳnh Hello, Nguyễn Văn Bậm Trợn...

Chiều 15/11, Sở Nội vụ TP Cần Thơ cho biết địa phương đã hoàn tất công tác bầu cử 1.227 trưởng ấp, khu vực (nhiệm kỳ 2026-2031) tại 103 xã, phường.

Đến 14h cùng ngày, 100% xã, phường hoàn thành bầu cử, đạt tỷ lệ 100%.

Kết quả, 1.227 người/1.227 ấp, khu vực (đạt tỷ lệ 100%) trúng cử trưởng ấp, khu vực. Trong đó, 951 người tái cử (tỷ lệ 77,5%), 276 người giới thiệu ứng cử mới (22,5%).

- Ảnh 1.

Tiểu sử tóm tắt của ông Nguyễn Văn Bậm Trợn và bà Phan Vú Sửa.

Trong những trưởng ấp và khu vực vừa trúng cử có nhiều nhân vật mang tên đặc biệt như Cái Văn Cọp, Huỳnh Hello, Nguyễn Văn Bậm Trợn và Phan Vú Sửa…

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Bậm Trợn (SN 1983), Trưởng ấp Phương Hòa, xã Long Hưng; ông Cái Văn Cọp (SN 1962), Trưởng ấp Trường Phú, xã Nhơn Mỹ; ông Huỳnh Hello (SN 1993), Trưởng ấp Ba, xã Tân Thạnh; bà Phan Vú Sửa (SN 1985), Trưởng khu vực Phú Thuận, phường Hưng Phú; ông Lê Bê Tô (SN 1992), Trưởng khu vực Thới Hòa A, phường Ô Môn.

- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Bậm Trợn (trái), Trưởng ấp Phương Hòa, xã Long Hưng, TP Cần Thơ. (Ảnh: Am Huy)

Về tiêu chuẩn trình độ, 13 người là thạc sĩ (tỷ lệ 1,06%), đại học 533 người (43,44%), cao đẳng 76 người (6,19%), trung cấp 250 người (20,37%), THPT 257 người (20,94%), THCS 98 người (7,98%).

Về độ tuổi, dưới 40 tuổi có 564 người (tỷ lệ 45,96%), từ 40-65 tuổi có 662 người (53,95%) và một người trên 65 tuổi.

Tags

Cần Thơ

bầu cử

Nguyễn Văn Bậm Trợn

Cái Văn Cọp

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