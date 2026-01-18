Ông Nguyễn Thanh Nghị đề nghị Ngân hàng Nhà nước cụ thể hóa phương châm "phát triển để ổn định, ổn định để phát triển"

Ông Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.(Ảnh: SBV)

Sáng 15/1, Đoàn công tác Ban chính sách, chiến lược trung ương và Thường trực ban chỉ đạo làm việc với Đảng uỷ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về tổng kết Nghị quyết số 05-NQ/TW và giải pháp, chương trình hành động thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế "2 con số" giai đoạn 2026-2030.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng đoàn công tác - đánh giá cao công tác chuẩn bị của NHNN, đánh giá cao báo cáo và công tác phối hợp chặt chẽ của NHNN với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương thời gian qua; đồng thời biểu dương những kết quả và đóng góp quan trọng của ngành Ngân hàng cho tăng trưởng và phát triển của đất nước trong giai đoạn vừa qua.

Ông Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, với vai trò là huyết mạch của nền kinh tế, ngành Ngân hàng giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Điều này đòi hỏi toàn Ngành phải tiếp tục nỗ lực, rà soát và đổi mới mạnh mẽ phương thức điều hành, nâng cao năng lực thích ứng, chuyển đổi căn bản để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Ông Nghị đề nghị ngành Ngân hàng tập trung thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm: Điều hành chủ động, linh hoạt chính sách tiền tệ, tín dụng, tỷ giá gắn với kiểm soát lạm phát, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng bền vững; Đẩy mạnh hiện đại hóa ngành Ngân hàng trên nền tảng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Nghị đề nghị NHNN cụ thể hóa phương châm "phát triển để ổn định, ổn định để phát triển" trong Chương trình hành động của ngành Ngân hàng thực hiện mục tiêu tăng trưởng "2 con số". Đặc biệt, bối cảnh mới, gắn với thực hiện mục tiêu "2 con số" đòi hỏi NHNN cần có tư duy đột phá, mạnh dạn mở rộng không gian phát triển và sáng tạo cho các TCTD, nhất là trong cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng phù hợp với các xu hướng mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tài chính dựa trên quyền sở hữu trí tuệ.

Năm 2026 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nền kinh tế bước vào chu kỳ phát triển mới, do đó vai trò của ngành Ngân hàng càng trở nên then chốt. NHNN cần bám sát chủ trương, mục tiêu tăng trưởng để điều hành, lấy ổn định kinh tế vĩ mô làm điều kiện tiên quyết; điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, chủ động, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với chính sách tài khóa nhằm hỗ trợ tăng trưởng.

Ông Nguyễn Thanh Nghị cũng đề nghị NHNN nâng cao chất lượng và cơ cấu lại tín dụng theo hướng bền vững, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, đặc biệt với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Đẩy mạnh chuyển dịch tín dụng sang các ngành, lĩnh vực ưu tiên, có giá trị gia tăng cao, nhất là tín dụng xanh, kinh tế tuần hoàn. Đồng thời, xây dựng lộ trình cụ thể, minh bạch để từng bước gỡ bỏ cơ chế giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, chuyển sang quản lý dựa trên các chỉ tiêu an toàn, hiệu quả và rủi ro theo thông lệ quốc tế, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng chủ động hơn trong hoạt động kinh doanh.

Đẩy nhanh và thực hiện quyết liệt công tác cơ cấu lại các TCTD gắn với xử lý nợ xấu, bảo đảm an toàn, lành mạnh hệ thống ngân hàng.

Thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, phát huy hiệu quả cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, tạo điều kiện cho phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính mới trên nền tảng công nghệ, khuyến khích đổi mới sáng tạo nhưng vẫn bảo đảm an toàn hệ thống tài chính.

NHNN cần tiếp tục đẩy mạnh tín dụng xanh và tài trợ cho kinh tế tuần hoàn; Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về thanh tra, giám sát, đảm bảo hiệu quả, kịp thời phát hiện và xử lý các rủi ro tiềm ẩn.

Đồng thời, tạo môi trường pháp lý thuận lợi, tạo điều kiện để các TCTD và công ty Fintech cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh, từ đó thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ, qua đó góp phần xây dựng hệ thống tài chính – ngân hàng an toàn, hiện đại và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Thanh Nghị tin tưởng, với những giải pháp, nhiệm vụ, chương trình hành động mà NHNN đã đề ra sẽ góp phần vào tăng trưởng "2 con số" của đất nước. Đồng thời, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ tổng hợp, chắt lọc các kiến nghị, đề xuất, giải pháp của NHNN để đưa vào Đề án và dự thảo Chương trình hành động của Nghị quyết Trung ương sắp tới.



