Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, Lạc Thái Phước bị bắt, doanh nghiệp phát thông báo quan trọng

Các quyết định miễn nhiệm lãnh đạo cùng có hiệu lực từ ngày 15/10.

CTCP Tư vấn Xây dựng điện 3 (mã TV3) vừa công bố loạt quyết định thay đổi nhân sự cấp cao, trong đó ba vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng đồng loạt được miễn nhiệm kể từ ngày 15/10/2026.

Cụ thể, theo Nghị quyết HĐQT ngày 15/10, TV3 quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, Tổng Giám đốc đối với ông Lạc Thái Phước và Kế toán trưởng đối với ông Phạm Hoàng Vinh. Các quyết định cùng có hiệu lực từ ngày 15/10.

Đáng chú ý, HĐQT cũng thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường xem xét miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022–2027 đối với hai ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn và Lạc Thái Phước, đồng thời dự kiến bầu bổ sung một thành viên HĐQT.

Cũng trong thông báo mới nhất, TV3 đã điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường sang ngày 5/11/2026 tại trụ sở công ty ở TP.HCM. Ngoài nội dung nhân sự, đại hội dự kiến xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty lần thứ 15. Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT là trước 16h30 ngày 2/11.

Cùng thời điểm, TV3 còn công bố Nghị quyết số 157/NQ-HĐQT-TVĐ3 về các giao dịch với người có liên quan. Theo đó, HĐQT phê duyệt 22 hợp đồng đã ký trong quý 3/2026 với tổng giá trị 114,4 tỷ đồng, đồng thời thông qua chủ trương ký khoảng 22 hợp đồng trong quý 4, tổng giá trị dự kiến 100 tỷ đồng.

Trong số các hợp đồng quý 3, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam có giá trị lớn nhất với 46,5 tỷ đồng, tiếp đến là Ban Quản lý dự án Điện 2 với 23,5 tỷ đồng, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp với 15,2 tỷ đồng và Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc với 15,1 tỷ đồng.

Các hợp đồng chủ yếu liên quan đến hoạt động khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật và giám sát các dự án nguồn điện, lưới điện.

Động thái này diễn ra khi ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, ông Lạc Thái Phước và ông Phạm Hoàng Vinh bị khởi tố liên quan đến vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Tập đoàn PC1 và các đơn vị liên quan.

Theo thông tin Bộ Công an công bố ngày 1/10, cơ quan điều tra đã khởi tố 48 bị can về các tội danh liên quan đến vi phạm quy định về đấu thầu, kế toán, đưa và nhận hối lộ, tham ô tài sản. Tuy nhiên, thông tin công bố chưa nêu cụ thể tội danh đối với từng lãnh đạo TV3.

Sau sự việc, TV3 đã có những điều chỉnh trong bộ máy quản lý và điều hành. Từ ngày 15/6, ông Trần Lê Minh, thành viên HĐQT, được giao giữ chức Quyền Tổng Giám đốc cho đến khi có quyết định mới. Ông Phạm Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Thủy điện, được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc, trong khi ông Nguyễn Ngọc Khanh được giao phụ trách công tác kế toán. Đối với HĐQT, ông Trần Quốc Điền được giao tạm thời phụ trách hoạt động của Hội đồng quản trị.