Ông Nguyễn Ngọc Dũng, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam qua đời

Tối 3-3, nguồn tin của Báo Người Lao Động xác nhận ông Nguyễn Ngọc Dũng, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), sinh ngày 6-3-1970, đã qua đời chiều nay (3-3) vì đột quỵ.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng giữ chức Chủ tịch VECOM nhiệm kỳ IV (2021-2025) và ông được miễn nhiệm chức danh này từ ngày 16-1-2026.

Trước khi trở thành chủ tịch VECOM, ông Nguyễn Ngọc Dũng có thời gian giữ chức Phó Chủ Tịch kiêm Trưởng Đại diện VECOM tại TPHCM.

Ngoài ra, ông Dũng còn phụ trách PR và Công nghệ Thông tin của Quỹ Hiểu về trái tim, phát triển và vận hành hệ thống mạng xã hội nhân đạo Hiểu về trái tim (hieuvetraitim.com).

Ông cũng đảm nhiệm nhiều chức vụ khác như Giảng viên, Cố vấn về Thương mại điện tử, Chuyên gia Tư vấn, Đào tạo pháp lý trong Thương mại điện tử và Thông tin truyền thông cho các trường Đại học và các trung tâm đào tạo.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng

Ông cũng là người khởi xướng và được mời tham gia chấm giải cho nhiều cuộc thi về thương mại điện tử.

Trong thời gian ông Dũng giữ chức Chủ tịch, VECOM đã chủ trì và phối hợp triển khai một số chương trình trọng điểm, thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp như Chỉ số Thương mại điện tử (EBI); Diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam và có những đề xuất về chính sách liên quan đến thị trường.

Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) là một tổ chức phi chính phủ, thành lập ngày 25-6-2007. Hiệp hội hoạt động với hội viên là các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trực tiếp kinh doanh bằng thương mại điện tử; hoặc ứng dụng thương mại điện tử phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh; hoặc nghiên cứu hay cung cấp các dịch vụ về thương mại điện tử.



