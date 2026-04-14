Sáng 14/4, tại Kỳ họp thứ nhất HĐND TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng đảm nhiệm cương vị mới thay ông Phạm Đức Ấn – người được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào ngày 8/4.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1974, quê quán TP Hà Nội; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Đại học Thương mại, ngành Kế toán - Tài chính; thạc sĩ kinh tế phát triển; tiến sĩ quản lý kinh tế.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng có nhiều năm công tác trong ngành kiểm tra của Đảng tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương, từng trải qua các vị trí: Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm tra tài chính; Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp; Phó Vụ trưởng Vụ Trung ương 1; Vụ trưởng Vụ Kiểm tra tài chính; Vụ trưởng Vụ Trung ương 1.

Từ tháng 3/2023, ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ngày 14/1/2025, ông Nguyễn Mạnh Hùng được Ban Bí thư điều động, luân chuyển và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, nhiệm kỳ 2020–2025.

Ngày 15/1/2025, HĐND tỉnh Thái Bình (khóa XVII), nhiệm kỳ 2021-2026 bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2021–2026.

Ngày 1/7/2025, ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên.

Ngày 23/1/2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất, bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV gồm 23 ủy viên; ông Nguyễn Mạnh Hùng được bầu giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 3/2026, Bộ Chính trị điều động ông Nguyễn Mạnh Hùng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.