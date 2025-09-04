HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Ông Nguyễn Long Hải giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương

Anh Văn |

Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Nguyễn Long Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Ngày 4/9, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Long Hải được bổ nhiệm làm Phó Bí thư đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương - Ảnh 1.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Long Hải. (Ảnh: dangcongsan.vn)

Ông Nguyễn Long Hải sinh năm 1976, quê quán tỉnh Phú Thọ. Ông có trình độ Tiến sĩ Luật học.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Long Hải từng kinh qua nhiều vị trí tại Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh như: Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Tháng 1/2018, ông Nguyễn Long Hải làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. Sau đó, ông Nguyễn Long Hải giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn. Năm 2021, ông Hải giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Tháng 11/2024, ông Nguyễn Long Hải được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị .

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, ông Nguyễn Long Hải đảm nhiệm cương vị Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị (mới).

