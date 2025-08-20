Ông Nguyễn Đức Tài: “MWG quyết định giảm lượng và tăng chất. Chúng tôi giảm số lượng cửa hàng và cũng giảm rất nhiều con người"

Chiều ngày 19/8, Công ty cổ phần Thế Giới Di Động (MWG) đã có buổi họp NĐT – Tổng kết KQKD Quý 2/2025. Tại buổi họp, ngoài báo cáo kết quả kinh doanh quý 2, ông Nguyễn Đức Tài chủ tịch MWG, đã chia sẻ về hành trình phát triển của tập đoàn trong suốt 20 năm qua và định hướng trong giai đoạn mới.

Theo ông, MWG có 3 giai đoạn phát triển. Đầu tiên là 10 năm đầu tiên kể từ khi thành lập (2004-2014) là thời kỳ tăng trưởng "rất thần tốc" khi quy mô còn nhỏ. Đến năm 2014, MWG chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán, mở ra chặng đường tăng trưởng mới.

Từ năm 2015 đến nay, ông Tài cho rằng tập đoàn trải qua ba giai đoạn rõ rệt. Giai đoạn thứ nhất (2015-2021) là thời kỳ tăng trưởng liên tục nhờ mở rộng mạng lưới.

"Các bạn nhìn đường doanh thu nó tăng rất đồng hành với đường cửa hàng," ông nói.

Bước sang giai đoạn 2022-2023, MWG tiến hành tái cấu trúc mạnh mẽ. Ở giai đoạn này Thế Giới Di Động đã giảm số lượng cửa hàng và nhân viên, giữ lại nhưng cửa hàng và nhân viên chất lượng.

"Chúng tôi quyết định là giảm lượng và tăng chất. Số cửa hàng thì chúng tôi cũng giảm số lượng và giữ lại những cửa hàng chất lượng, tập trung để đầu tư cho những cửa hàng đó. Con người cũng vậy, chúng tôi cũng giảm rất nhiều con người, con số từ 10.000 đến 20.000 con người. Và tất nhiên, chúng tôi đầu tư cho những bạn nhân viên và quản lý ở lại," ông Tài nhấn mạnh.

Tiếp sau giai đoạn tái cấu trúc, từ năm 2024 trở đi, MWG đặt mục tiêu bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới dựa trên chất lượng.

"Chúng tôi không tăng trưởng dựa vào số lượng nữa mà tăng trưởng nhờ vào cái chất. Những cái mà khách hàng nhận được từ những điểm kinh doanh, kể cả online và offline, nó sẽ hơn rất nhiều so với trước đây, vượt trội so với các đối thủ," Chủ tịch MWG khẳng định.

Ông cũng chỉ ra đặc điểm của từng giai đoạn như giai đoạn đầu doanh thu tăng trưởng nhanh nhưng lợi nhuận tăng trưởng chậm, thấp hơn so với doanh thu; giai đoạn hai là tái cấu trúc và giai đoạn ba sẽ là thời kỳ doanh thu tăng nhưng lợi nhuận tăng trưởng nhanh hơn doanh thu nhiều và ở giai đoạn này số lượng cửa hàng tăng sẽ không đáng kể.

Bên cạnh đó, ông Tài cũng nói về đặc thù của 2 cái chuỗi đang trong 2 cái giai đoạn phát triển khác nhau là Thế Giới Di Động và Bách Hoá Xanh. Cụ thể, Thế Giới Di Động đã chính thức bước vào giai đoạn tăng trưởng nhờ chất, không còn phụ thuộc vào số lượng cửa hàng. Trong khi đó, Bách Hóa Xanh vẫn ở giai đoạn đầu, vì vậy sẽ tiếp tục tăng trưởng nhờ vào lượng và chất.

"Lượng sẽ song hành với chất nhưng hỏi cái gì lớn hơn thì tôi cho là cái lượng sẽ là yếu tố được tập trung trong thời gian sắp tới để chiếm lĩnh nhanh, để tăng thị phần nhanh", ông Tài chia sẻ.

Vị chủ tịch MWG cũng nhận định vì lý do trên nên doanh thu của Bách Hóa Xanh được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh hơn lợi nhuận, trong khi ngược lại, tại Thế Giới Di Động, lợi nhuận sẽ tăng trưởng nhanh hơn so với doanh thu.



