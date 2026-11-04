Ông Nguyễn Đỗ Lăng bất ngờ có động thái mới sau hơn 3 năm bị khởi tố

Sau hơn 3 năm kể từ khi bị khởi tố trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán liên quan đến nhóm cổ phiếu Apec, ông Nguyễn Đỗ Lăng đăng ký bán tổng cộng 20 triệu cổ phiếu tại 2 doanh nghiệp trên sàn.

Theo thông tin công bố trên HNX ngày 4/11, ông Nguyễn Đỗ Lăng vừa đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu APS của CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương và 10 triệu cổ phiếu API của CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương.

Cả hai giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 5/11 đến ngày 4/12/2026, theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Mục đích được ông Lăng đưa ra là phục vụ nhu cầu cá nhân.

Cụ thể, tại Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương (APS), ông Lăng đang nắm giữ hơn 11,87 triệu cổ phiếu, tương đương 14,3% vốn điều lệ. Nếu hoàn tất bán 10 triệu cổ phiếu đăng ký, lượng cổ phần sở hữu sẽ giảm xuống còn hơn 1,87 triệu đơn vị, tương ứng 2,25% vốn.

Trong khi đó, tại CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương (API), ông Lăng hiện sở hữu hơn 16,48 triệu cổ phiếu, chiếm 19,6% vốn điều lệ. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu dự kiến giảm xuống còn 7,71%, tương ứng khoảng 6,48 triệu cổ phiếu.

Đáng chú ý, con gái ông Lăng là bà Nguyễn Đỗ Hoàng Lan hiện giữ chức Thành viên HĐQT tại cả hai doanh nghiệp. Bà Lan đang sở hữu 800.000 cổ phiếu APS, tương đương 0,96% vốn, và 800.000 cổ phiếu API, tương ứng tỷ lệ 0,95%.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên 3/11, cổ phiếu APS đứng tại mức 5.300 đồng/cp, trong khi API giao dịch ở mức 4.300 đồng/cp. Tạm tính theo các mức thị giá trên, tổng giá trị 20 triệu cổ phiếu ông Lăng đăng ký bán đạt khoảng 96 tỷ đồng.

Động thái đăng ký bán lượng lớn cổ phiếu của ông Nguyễn Đỗ Lăng gây chú ý khi doanh nhân này từng bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán liên quan đến nhóm doanh nghiệp Apec cách đây hơn 3 năm.

Cụ thể, ngày 28/6/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đỗ Lăng cùng 4 cá nhân khác để điều tra về tội Thao túng thị trường chứng khoán theo Điều 211 Bộ luật Hình sự.

Vụ án liên quan đến giao dịch cổ phiếu của ba doanh nghiệp gồm Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương (APS), Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương (API) và Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ). Tại thời điểm bị khởi tố, ông Lăng giữ chức Tổng Giám đốc Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương.

Sau gần một năm vắng bóng, ông Nguyễn Đỗ Lăng bất ngờ xuất hiện tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 của CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương tổ chức ngày 10/5/2024. Sự xuất hiện của ông thời điểm đó thu hút sự chú ý của giới đầu tư, trong bối cảnh nhóm cổ phiếu Apec gồm APS, API và IDJ đồng loạt có những phiên tăng giá mạnh.