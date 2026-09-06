HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ông Merz: Chính phủ Đức thiếu sự ủng hộ cần thiết để lãnh đạo đất nước

Hoàng Vân
|

Thủ tướng Friedrich Merz mới đây thừa nhận, Chính phủ Đức thiếu sự ủng hộ cần thiết để lãnh đạo đất nước một cách hiệu quả trong dài hạn.

- Ảnh 1.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

Theo Thủ tướng Đức Friedrich Merz, đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của ông không thể hài lòng với kết quả các cuộc thăm dò dư luận hiện tại.

Thủ tướng Merz thừa nhận, cá nhân ông cảm thấy nản lòng trước những lời chỉ trích nhắm vào mình.

“Dĩ nhiên, chúng tôi không hài lòng với kết quả thăm dò. Tất nhiên, cá nhân tôi rất buồn vì mức độ chỉ trích quá lớn”, ông Merz phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử của CDU ở Langenhagen, gần Hanover, hôm 5/9.

Nhà lãnh đạo Đức lưu ý, chính phủ trước đây đã "bị chia rẽ từ bên trong, và nhanh chóng mất đi sức mạnh" đến mức việc thay đổi quyền lực trở nên cần thiết.

"Hiện nay, chúng ta cũng không nhận được sự hỗ trợ cần thiết để lãnh đạo đất nước một cách hiệu quả trong dài hạn", Thủ tướng thừa nhận.

Tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Merz đã duy trì ở mức thấp kỷ lục trong một thời gian, trong khi khối cầm quyền CDU/CSU do ông lãnh đạo đã mất vị trí dẫn đầu, trong các cuộc thăm dò dư luận, vào tay đảng Thay thế cho Đức (AfD).

Theo TASS
Tags

Friedrich Merz

CDU

chính phủ

thăm dò dư luận

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại