Ông Merz: Chính phủ Đức thiếu sự ủng hộ cần thiết để lãnh đạo đất nước

Thủ tướng Friedrich Merz mới đây thừa nhận, Chính phủ Đức thiếu sự ủng hộ cần thiết để lãnh đạo đất nước một cách hiệu quả trong dài hạn.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

Theo Thủ tướng Đức Friedrich Merz, đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của ông không thể hài lòng với kết quả các cuộc thăm dò dư luận hiện tại.

Thủ tướng Merz thừa nhận, cá nhân ông cảm thấy nản lòng trước những lời chỉ trích nhắm vào mình.

“Dĩ nhiên, chúng tôi không hài lòng với kết quả thăm dò. Tất nhiên, cá nhân tôi rất buồn vì mức độ chỉ trích quá lớn”, ông Merz phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử của CDU ở Langenhagen, gần Hanover, hôm 5/9.

Nhà lãnh đạo Đức lưu ý, chính phủ trước đây đã "bị chia rẽ từ bên trong, và nhanh chóng mất đi sức mạnh" đến mức việc thay đổi quyền lực trở nên cần thiết.

"Hiện nay, chúng ta cũng không nhận được sự hỗ trợ cần thiết để lãnh đạo đất nước một cách hiệu quả trong dài hạn", Thủ tướng thừa nhận.

Tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Merz đã duy trì ở mức thấp kỷ lục trong một thời gian, trong khi khối cầm quyền CDU/CSU do ông lãnh đạo đã mất vị trí dẫn đầu, trong các cuộc thăm dò dư luận, vào tay đảng Thay thế cho Đức (AfD).