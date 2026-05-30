Ông Medvedev cảnh báo sẽ có thêm nhiều UAV xâm nhập châu Âu

Khánh Ly
|

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo châu Âu sẽ còn đối mặt nhiều vụ UAV xâm nhập lãnh thổ sau sự việc máy bay không người lái rơi tại Romania.

Ngày 29/5, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev , cảnh báo các nước châu Âu cần chuẩn bị tinh thần chứng kiến thêm nhiều máy bay không người lái (UAV) xâm nhập lãnh thổ, sau sự việc một UAV được cho là của Nga rơi xuống khu dân cư tại Romania.

Tuyên bố được ông Medvedev đưa ra sau khi NATO chỉ trích Moskva có hành động "liều lĩnh" và khẳng định sẽ bảo vệ "từng tấc lãnh thổ đồng minh". Trước đó, Romania cho biết một máy bay không người lái của Nga đã rơi xuống khu chung cư trên lãnh thổ nước này trong lúc Nga tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Ukraine.

Ông Medvedev cho rằng cần làm rõ chiếc UAV nói trên thực sự thuộc về quốc gia nào. Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nói thêm rằng các lãnh đạo châu Âu nên ngừng bất bình về sự việc vì chính họ "đang tham gia cuộc chiến chống lại Nga".

Ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga. (Nguồn: Reuters)

"Hãy chuẩn bị tinh thần, bởi những vụ việc như vậy sẽ còn tiếp diễn. Một cuộc chiến đang diễn ra. Công dân các nước Liên minh Châu Âu, cũng như người dân ở những quốc gia tham chiến sẽ không còn được ngủ yên như trước" , ông Medvedev tuyên bố.

Ông cho rằng những sự việc như vậy đặc biệt dễ xảy ra ở những nơi sản xuất máy bay không người lái cho Ukraine.

"Xét cho cùng, UAV của châu Âu, phụ tùng thay thế cho chúng và các loại vũ khí khác, chưa kể đến thông tin tình báo, đang được sử dụng trong các cuộc tấn công vào nước Nga mỗi ngày. Hậu quả là các tòa nhà dân cư bị hư hại, khiến người dân Nga thiệt mạng" , ông Medvedev nói.

Hãng thông tấn TASS ngày 29/5 đưa tin rằng khi được hỏi về sự việc ở Romania, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rằng chiếc UAV xâm nhập có thể là của Ukraine. Ông lưu ý rằng đã có nhiều trường hợp UAV của Ukraine bị rơi ở các nước châu Âu.

