Ông Marc Knapper kết thúc nhiệm kỳ Đại sứ Mỹ tại Việt Nam

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper. Ảnh: Thanh Phạm

Đại sứ Marc Knapper sẽ kết thúc nhiệm kỳ Đại sứ Mỹ tại Việt Nam vào ngày 18/1/2026, hoàn thành nhiệm kỳ 4 năm với nhiều dấu mốc lịch sử trong quan hệ Việt - Mỹ.

Đại sứ Knapper đến Việt Nam vào ngày 27/1/2022 và trình quốc thư vào ngày 11/2/2022. Trong nhiệm kỳ của ông, Mỹ và Việt Nam đã nâng cấp quan hệ song phương lên Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2023, một bước nâng cấp kép chưa từng có, đưa quan hệ song phương lên mức cao nhất trong hệ thống phân cấp quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Đại sứ Knapper đã thúc đẩy hợp tác trên tất cả lĩnh vực trọng tâm của quan hệ song phương, mang lại lợi ích cho cả hai nước. Những lĩnh vực này bao gồm mở rộng mạnh mẽ hợp tác về thương mại, đầu tư và cơ sở hạ tầng công nghệ cao; tăng cường đáng kể quan hệ quốc phòng, thực thi pháp luật và an ninh; mở rộng hợp tác trong lĩnh vực y tế, giáo dục, giao lưu nhân dân và cứu trợ thiên tai.

Hai nước cũng tiếp tục nỗ lực giải quyết các vấn đề chiến tranh để lại, bao gồm xử lý ô nhiễm dioxin, rà phá bom mìn chưa nổ, hỗ trợ người khuyết tật, và tìm kiếm quân nhân Mỹ và Việt Nam mất tích.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper (giữa) và Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt (phải) trong một hoạt động rà phá bom mìn. Ảnh: ĐSQ Mỹ

Nhiệm kỳ của Đại sứ Knapper cũng chứng kiến nhiều sự kiện và hoạt động diễn ra trên khắp Việt Nam trong năm 2025 nhằm kỷ niệm sự phát triển và định hướng tương lai của quan hệ Mỹ - Việt nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ song phương. Trong nhiệm kỳ của ông, Mỹ đã khởi công khu phức hợp Đại sứ quán mới tại Cầu Giấy, Hà Nội, một biểu tượng của mối quan hệ ngày càng phát triển và tương lai tươi sáng của quan hệ 2 nước.

Đại sứ Knapper chia sẻ, được đóng góp vào sự phát triển và tiến trình của quan hệ song phương, từ nhiệm kỳ công tác đầu tiên của tôi tại Hà Nội giai đoạn 2004 - 2007 cho đến ngày hôm nay với cương vị Đại sứ Mỹ tại Việt Nam – là vinh dự của cuộc đời.

"Tôi đã có cơ hội đến nhiều nơi trên khắp Việt Nam và gặp gỡ không chỉ các quan chức chính phủ mà cả các sinh viên, bác sĩ, nông dân, doanh nhân và nhà khởi nghiệp, và tôi luôn ấn tượng trước nền văn hóa và sức sống năng động của Việt Nam. Tôi vô cùng tự hào về những thành tựu mà Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ đã đạt được trong việc phát triển và củng cố quan hệ Mỹ - Việt Nam trong thời gian tôi công tác tại đây, và đất nước này sẽ mãi là một nơi rất đặc biệt đối với tôi và gia đình tôi", ông Knapper nói.

Ngày 9/1, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư chúc mừng Đại sứ Marc Knapper đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đại sứ cho sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ. Tổng Bí thư hoan nghênh hai nước đạt được nhiều kết quả nổi bật trong các lĩnh vực, từ chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, quốc phòng - an ninh, khắc phục hậu quả chiến tranh, khoa học - công nghệ…; nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn nữa, bao gồm việc ký kết Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; nhất quán chính sách quốc phòng "4 không", luôn coi trọng quan hệ với Mỹ và mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm vui mừng chia sẻ với Đại sứ Knapper một số thành tựu nổi bật mà Việt Nam đã đạt được từ Đại hội Đảng lần thứ 13 đến nay, nhất là những tiến bộ vượt bậc, được thế giới đánh giá cao như chính sách đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học - công nghệ. Đại hội 14 sắp tới sẽ đánh dấu một giai đoạn phát triển mới, vì hòa bình, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu cần tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế; giải quyết các tranh chấp thông qua đối thoại và các biện pháp hòa bình khác. Về tình hình khu vực, Tổng Bí thư đề nghị Mỹ tiếp tục ủng hộ duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trong khu vực phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về luật biển (UNCLOS 1982); cho rằng hoạt động của các bên ở Biển Đông cần đóng góp vào mục tiêu chung này.

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng rằng, dù ở cương vị nào trong tương lai, Đại sứ Marc Knapper cũng sẽ tiếp tục ủng hộ thúc đẩy quan hệ hai nước và góp phần đưa quan hệ hai nước đạt được nhiều thành tựu mới trong thời gian tới.

Về phần mình, Đại sứ Marc Knapper chân thành cảm ơn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quan tâm, hỗ trợ Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác của mình. Đại sứ chúc mừng những thành tựu nổi bật của Việt Nam, trong đó kinh tế duy trì tăng trưởng ổn định, đời sống người dân ngày càng được cải thiện, vị thế và uy tín quốc tế được nâng cao. Đại sứ khẳng định dù trên cương vị nào cũng sẽ nỗ lực hết mình để vun đắp cho quan hệ hai nước ngày càng phát triển, đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng của khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Knapper là viên chức ngoại giao cao cấp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và đã có hơn 30 kinh nghiệm trong ngành ngoại giao. Ông từng làm việc tại Việt Nam với cương vị Tham tán Chính trị của Đại sứ quán Hoa Kỳ từ năm 2004 đến 2007. Ông từng nhận Giải thưởng Phụng sự Xuất sắc của Ngoại trưởng - danh hiệu ngoại giao cao quý nhất của Hoa Kỳ, cùng với Giải thưởng Phụng sự Ưu tú của Tổng thống và Giải thưởng Nhà Ngôn ngữ học của Năm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Đại sứ Knapper tốt nghiệp loại xuất sắc tại Đại học Princeton và từng theo học tại Đại học Tokyo. Ông thông thạo tiếng Hàn, tiếng Nhật và tiếng Việt.



