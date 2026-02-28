Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

Trong vụ án xảy ra tại 2 dự án Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ hành vi Nhận hối lộ trong quá trình thực hiện 10 gói thầu xây lắp.

Hai trong số 10 gói thầu được xác định có vi phạm là gói XDBM-02 và XDVD-02. Theo kết luận điều tra, khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, ông Mai Tiến Dũng (khi đó là Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam, sau này Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) giới thiệu Công ty Thành Đạt thực hiện 2 gói thầu trên nên bà Nguyễn Thị Kim Tiến trao đổi để Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) tạo điều kiện cho Công ty Thành Đạt.

Ông Mai Tiến Dũng hầu toà trong vụ án Sài Gòn Đại Ninh.

Sau đó, ông Nguyễn Huy Cương, Giám đốc Công ty Thành Đạt, đến gặp và giới thiệu năng lực của công ty với Thắng nhưng Thắng nhận thấy Công ty Thành Đạt không đủ năng lực để đảm nhận toàn bộ công việc.

Do đó, ông Thắng đã giới thiệu ông Trịnh Văn Thật, Giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex 25, để liên danh thực hiện, đảm bảo yêu cầu về năng lực và tiến độ.

Thắng chỉ đạo để Trần Văn Sinh (cựu Phó giám đốc Ban) trao đổi với Đào Xuân Sinh (cựu Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT) lập hồ sơ mời thầu đảm bảo Liên danh Công ty Thành Đạt - Công ty cổ phần Vinaconex 25 được trúng thầu thực hiện 2 gói thầu.

Kết quả, liên danh 2 doanh nghiệp trên trúng thầu với giá dự thầu hơn 240 tỷ đồng cho gói XDBM-02 và hơn 230 tỷ đồng với gói XDVD-02.

Đến 31/12/2024, Ban Y tế trọng điểm đã tạm ứng, thanh toán cho các nhà thầu tổng số tiền hơn 385 tỷ đồng với cả 2 gói thầu. Quá trình thực hiện hợp đồng, sau khi được Ban Y tế trọng điểm tạm ứng, thanh toán, ông Trịnh Văn Thật đã chi cho Nguyễn Chiến Thắng 2 tỷ đồng.

Theo điều tra, hành vi hối lộ còn xảy ra ở 9 gói thầu khác. Cụ thể, các nhà thầu đều “liên hệ” bà Nguyễn Thị Kim Tiến hoặc Nguyễn Chiến Thắng nếu muốn trúng thầu.

Khi trao đổi với các nhà thầu, Thắng đã thoả thuận, thống nhất với họ về việc tạo điều kiện để được trúng thầu nhưng phải chi lại 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế và đã nhận tổng số hơn 88 tỷ đồng.

Đến tháng 9/2017, sau khi Nguyễn Chiến Thắng nghỉ hưu, Nguyễn Hữu Tuấn làm Phó Giám đốc phụ trách (sau đó làm Giám đốc) Ban Y tế trọng điểm. Bị can Tuấn tiếp tục nhận số tiền tương ứng với 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế của các nhà thầu thực hiện 2 Dự án và đã nhận hơn 12 tỷ đồng.

Bị can Tuấn khai sau khi nhận hối lộ cũng đưa cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến 5 tỷ đồng. Còn Nguyễn Chiến Thắng khai đưa cho bà Tiến 12,9 tỷ đồng và 100.000 USD nhưng cựu Bộ trưởng nói chỉ nhận 2,5 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Chiến Thắng bị truy tố vì nhận hơn 51,7 tỷ đồng, không tính hơn 36,7 tỷ đồng nhận từ các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng.

Còn ông Tuấn bị truy tố vì nhận hối lộ 7,7 tỷ đồng, không tính 4,5 tỷ đồng nhận từ doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng.